Hjulmand forventer frisk angrebstrio til landskampe

Landstræner Kasper Hjulmand har dog ikke haft bekymringer ved at udtage dem til de kommende tre kampe. Han forventer, at de er ovre deres skavanker, når landsholdet indleder forberedelserne på mandag i Herning.

- Cornelius spillede 90 minutter i sidste uge, men havde en lille smule problemer, der forhindrede ham i at spille i mandags. Han regner med at være klar i weekenden, og det er en forudsætning for at kunne komme ind i lejren.

- Alt tyder på, at Yussuf Poulsen er klar til weekendens kamp, så det er samme historie.

- Martin Braithwaite er tilbage i fuld træning, og derfor regner vi også med, at han er i fuld vigør til vores samling, siger Kasper Hjulmand.

Angriberen Kasper Dolberg missede i forrige uge en kamp for Nice, da han ifølge franske medier var smittet med coronavirus. I weekenden var han dog tilbage i kamp, og han er også udtaget til de kommende tre landskampe.

Kasper Hjulmand vil ikke afvise, at der kan komme en tilføjelse eller to til den 23 mand store trup, han udtog tirsdag, hvad end det bliver af tvang eller af egen fri vilje.

- Det er ikke udelukket, at jeg vil udtage flere spillere. Der er spørgsmålstegn, og det kan godt blive en lang uge med midtugekampe og weekendkampe, så ting kan forandre sig, inden vi samles. Det må vi tage, når vi kommer dertil.

- Men landsholdet er ikke kun 23 spillere, vi har en liste med spillere, som vi kan tage fra, siger Hjulmand.

Han havde sin første samling som dansk landstræner i begyndelsen af september. Frem mod den kommende samling var det meningen, at han og assistenttræner Morten Wieghorst skulle have besøgt flere af danskerne i de udenlandske klubber.

Men det er ikke blevet til noget på grund af coronapandemien.

- Jeg har simpelthen ikke kunnet rejse rundt, desværre. Det er en stor forandring. Jeg havde planlagt rejser mellem de her to samlinger, så jeg kunne snakke med spillerne ansigt til ansigt, men det er blevet over telefonen.

- Der er ikke adgang til kampe eller træninger, og det er et stort indgreb i forhold til forventet, siger Kasper Hjulmand.

Derfor har landstræneren i stedet været på besøg i de danske klubber og overværet superligakampe fra tribunen.