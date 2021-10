Hjulmand forventer færre gaver fra Moldova

Dengang spillede Moldova en kende naivt og blev straffet af Danmark, som vandt med 8-0 og tog den største sejr i 34 år. Landstræner Kasper Hjulmand regner med, at Moldova ikke vil være i samme gavehumør lørdag aften.

Det danske fodboldlandshold regner med, at arbejdsbetingelserne i lørdagens VM-kvalifikationskamp på udebane mod Moldova bliver væsentligt vanskeligere, end da de to hold mødtes i Herning i marts.

Det siger han på et pressemøde fredag eftermiddag i Moldovas hovedstad, Chisinau.

- Det her bliver en helt anden kamp. Der er ingen tvivl om, at de kommer til at passe meget bedre på sig selv. Vi stjal en hel del bolde i den første kamp, hvor de gerne ville spille bolden rundt, og de betingelser tror jeg ikke, vi får igen.

- Det bliver op til os at få tempo i kampen, og jeg tror ikke, de giver os så mange muligheder for at genvinde bolden højt. Jeg tror, de står lavere med flere spillere.

- Det bliver en anden start og nogle andre betingelser, vi skal bryde ned først, og så tror og håber jeg, at vi får det eller de mål, der gør, at kampen løsner op, så vi får bedre arbejdsbetingelser. Men det er op til os at sørge for, siger Kasper Hjulmand.

Andreas Skov Olsen husker også ydmygelsen af Moldova i marts, og han håber, at Danmark formår at stresse lørdagens modstander til at begå de samme fejl igen.

- Vi fik sat en masse gode ting sammen offensivt, og vi fik sat dem under et pres, som de ikke kunne være med på, og det skal vi også gøre i morgen (lørdag, red.).

- Vi skal slå dem med vores intensitet og presspil og stjæle bolden højt oppe på banen, som vi også gjorde, senest vi mødte dem, siger Andreas Skov Olsen på pressemødet.

Selv om Kasper Hjulmand forventer en anderledes taktisk tilgang fra Moldova denne gang, kan han ikke med sikkerhed forudsige, hvordan trænerkollega Roberto Bordin sætter sit hold sammen.

- Vi har set Moldova spille på mange forskellige måder og i forskellige formationer.

- For mig ser det ud, som om træneren vil spille med de bedste spillere på deres bedste positioner, og det giver en variation i, hvordan de spiller, og det er ikke nemt at forudse, hvordan de vil gribe kampen an, siger Hjulmand.

Danmark mangler at spille fire VM-kvalifikationskampe, og to sejre vil sende Danmark til VM i Qatar næste år.