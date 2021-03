Hjulmand forventer endnu mere af storspillende Skov Olsen

Andreas Skov Olsen kan begynde at forberede sig på, at han skal spille EM i fodbold til sommer, efter at han onsdag aften var en afgørende faktor, da Danmark vandt 4-0 ude over Østrig i VM-kvalifikationen.

Kasper Hjulmand vil ikke love Skov Olsen en EM-plads, men landstræneren er meget imponeret af kantspilleren, og han påpeger samtidig, at de danske landsholdsfans har endnu mere i vente i fremtiden.

- Det var en super præstation. Vi vidste godt, at vi havde noget at skyde med, når vi havde ham. Han er et godt supplement, og han gør tingene på sin måde.

- Jeg har kendt ham længe, og jeg ved, hvad han kan. Jeg har set ham vokse, og han kommer til at vokse yderligere herfra. Han kom ind og havde nogle gode fødder og var en rigtig dygtig spiller for os.

- Han er en spiller, som er kommet tættere på EM, siger Kasper Hjulmand på et pressemøde i Wien.

Landstræneren har tidligere trænet Andreas Skov Olsen, da Skov Olsen som teenager fik sit gennembrud i Superligaen.

Også midtbanespilleren Thomas Delaney er imponeret over Andreas Skov Olsen, men Delaney påpeger, at Danmark generelt fik gunstigere vilkår i løbet af anden halvleg mod Østrig.

- Han lavede et fantastisk indhop, og vi ved alle, hvor dygtig han er. Men det var ikke kun det, der skete. Der var forskel på vores udtryk, når vi erobrede bolden. Da vi erobrede bolden i første halvleg, tabte vi den hurtigt igen.

- I anden halvleg begyndte alle at stole på deres fødder og spille rundt om østrigerne. Så var det selvfølgelig let for en spiller med Andreas' talent at falde ind, og han kom ind og afgjorde kampen. Det skal han have stor cadeau for, siger Thomas Delaney på et pressemøde.

Andreas Skov Olsen står nu noteret for tre mål i sine 179 minutter på A-landsholdet. Han er glad for det aftryk, han foreløbig har fået sat på holdet.

- Det har betydet rigtig meget at kunne være med her i VM-kvalifikationen og kunne være med til at være afgørende.

- Det blev kun til et par assist i den sidste kamp mod Moldova, så det var dejligt at få scoret nogle mål (mod Østrig, red.). Jeg er stolt og glad for min indsats, siger Andreas Skov Olsen til Kanal 5.