Hjulmand forventer alle spillere mentalt klar til EM-kamp

Bearbejdelsen af Eriksens kollaps skrider fremad, og Hjulmand fornemmer en større følelse af lettelse for hver time, der går.

Det siger landstræneren på et pressemøde onsdag eftermiddag.

- Timerne med gode følelser overtager mere og mere, og vi er klar til at give den en over nakken i morgen (torsdag, red.). Vi tænker selvfølgelig stadig på Christian, og vi er stadig taknemmelige over, at Christian har det godt.

- Vi vil ikke bare spille for Christian, men vi spiller for vores identitet, dem vi er, og for hele Danmark, som sammen oplevede det, som vi også har oplevet de seneste dage.

- Jeg er sikker på, at truppen melder sig klar i morgen. Som det er lige nu, så ser det ganske fint ud, og jeg føler, at vi har et godt udgangspunkt. Jeg kan kun sige, at vi er klar, siger landstræneren.

Han understreger dog også, at han har respekt for, hvis følelserne ændrer sig hos spillerne, så de alligevel ender med ikke at melde sig klar til at spille EM-gruppekampen.

Samtidig kan landstræneren også fortælle, at Robert Skov er klar til at spille kamp igen, efter at han for halvanden uge siden måtte udgå med en skade i EM-generalprøven mod Bosnien-Hercegovina.