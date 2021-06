Hjulmand forventer Simon Kjær klar til Wales efter skrub

Skavanken kommer dog næppe til at holde Kjær ude af lørdagens EM-ottendedelsfinale mod Wales, forventer landstræner Kasper Hjulmand.

Landsholdsanfører Simon Kjær så stadig lidt mærket ud og modtog behandling ved onsdagens træning i den danske EM-lejr, efter at han fik et skrub i mandagens 4-1-sejr over Rusland.

- Han fik et skrald i kampen, men han kunne spille den færdig, og vi forventer, at han bliver klar til at møde Wales, siger landstræneren torsdag formiddag.

Hjulmand har dog valgt at lukke torsdagens træning for pressen, hvorfor offentligheden altså ikke kan få indikationer på landsholdsanførerens tilstand.

Ud over Kjær er der ingen skadesproblemer i den danske EM-trup, fortæller Hjulmand.

Derfor har han et klart billede af, hvem der skal starte inde på lørdag i Amsterdam.

- Jeg har stort set holdet til på lørdag klar oppe i hovedet. Der er stadigvæk et par enkelte ting, der kan ændre sig.

- Vi ved også, at Wales er et meget fleksibelt hold, der kan komme i forskellige formationer, så vi prøver selvfølgelig at forberede os på de forandringer, de kan komme med.

- Så jeg har stadigvæk nogle overvejelser, men jeg har et godt billede af vores hold til kampen, siger Kasper Hjulmand.

EM-ottendedelsfinalen spilles lørdag klokken 18.