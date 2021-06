Hjulmand forudser besværlig kamp mod Rusland

- Russerne kan også noget. De kan virkelig spille fodbold. De har nogle dygtige spillere. I Dzyuba har de et sted, de kan spille bolden hen. De har Golovin, og de har andre dygtige spillere.

- Jeg forventer en besværlig modstander. Det bliver ikke bare noget, hvor de står og venter. De kan noget med bolden og er dygtige, når de rammer deres niveau, siger Hjulmand.

Han er glad for fordelen af hjemmebane, selv om både Rusland og Danmark er EM-værter.

- Russerne er en mere uklar størrelse, for der er store udsving i deres præstationer.

- Jeg er bare taknemmelig for den lodtrækning, der var for et stykke tid siden, og at der stod København og ikke Sankt Petersborg på den seddel, da der blev trukket lod om, hvor kampen skulle spilles, siger Hjulmand.

Danmark har indtil videre tabt 0-1 til Finland og dernæst 1-2 til Belgien, og nu er kravet en sejr over Rusland, som har vundet 1-0 over Finland og tabt 0-3 til Belgien.

Dermed kan Rusland måske nøjes med uafgjort mod Danmark i forhold til at snuppe andenpladsen i gruppen og gå videre.

- Det bliver en anden kamp, for Rusland har resultatet, når vi starter. Uafgjort er det, der skal til for russerne, og de er skarpe på deres omstillinger.

- Så det bliver en besværlig kamp. Men jeg er træt af at snakke om, at vi har spillet gode kampe, men tabt. Nu skal vi ud og have en sejr, og det er vi opsatte på, siger Hjulmand.

Danmark kan med en sejr over Rusland fortsat gå videre fra gruppen, hvis Belgien samtidig slår Finland i den anden gruppekamp.

Han nævner Portugal, der ved EM i 2016 gik videre fra gruppespillet med tre point og senere vandt guld.

- Jeg er også inspireret af Portugal, europamestrene, som efter puljekampene mod Østrig, Ungarn og Island havde tre point og vandt EM.

- Tingene er åbne endnu, tingene kan ske endnu. Vi er opsatte på at få lagt en plan, og så håber jeg på, at folket vil give os den samme opbakning, for vi så alle, hvad det gav os mod Belgien.

- Hvis vi træder på gaspedalen på samme måde igen, skal russerne godt nok være gode, hvis de skal holde os væk, siger landstræneren.

Danmarks kamp mod Rusland spilles mandag klokken 21 i Parken.