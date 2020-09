Hjulmand får brug for flere spillere i oktober og november

Kasper Hjulmand har kun haft meget kort tid på træningsbanen til at lave forandringer, og med to kampe så tæt på hinanden skal den nye landstræner også sørge for, at han ikke rokker for meget ved balancen på holdet.

To-tre ændringer i startopstillingen kan det godt blive til, men man skal først forvente at se flere justeringer på holdet i oktober og november. Ved hver af de to landsholdssamlinger skal Danmark nemlig spille tre kampe på en uge.

- Vi kan godt forudsige, at vi i kampene i oktober og november kommer til at bruge flere spillere. Jeg noterede mig også, at det spanske og tyske hold har brugt 19 og 20 spillere bare til de to kampe nu her i Nations League.

- Så det vil være en naturlig konsekvens af kampprogrammet, at vi bliver nødt til at bruge flere spillere, siger Kasper Hjulmand.

I både oktober og november spilles der en testkamp, inden der venter to Nations League-kampe. I oktober venter Færøerne i Herning, og i november kommer Sverige på besøg i Brøndby.

Det er af hensyn til landsholdets tv-rettigheder, at de testkampe skal spilles.

Hjulmand stiller dog spørgsmål ved, om det er forsvarligt af hensyn til spillerne, der i forvejen har et tæt efterårsprogram i deres klubber som følge af fodboldens coronapause.

- Vi bestemmer ikke selv, at vi skal spille de testkampe. Man kan godt diskutere, at der kommer de her ekstra landskampe ind, hvis man kigger på spillernes program, siger Hjulmand.

Danmarks kamp mod England begynder klokken 20.45.