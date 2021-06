Hjulmand er uforstående over for regnbueforbud: Ikke politik

Det undrer fodboldlandstræner Kasper Hjulmand, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har forbudt EM-stadionet i München i at være oplyst i regnbuefarver.

Ungarns regering har indført en lov, der gør det ulovligt at "vise og promovere" homoseksualitet blandt unge under 18 år, og det ville myndighederne i München protestere mod i EM-kampen mellem netop Tyskland og Ungarn i München onsdag aften.

Men det er altså afvist med en besynderlig begrundelse, mener den danske landstræner.

- Fodbold er det største sociale fænomen i verden, og hvis vi bruger det rigtigt, så kan vi skabe nogle sociale forandringer, som er gode. Og det har intet med politik at gøre, og jeg bryder mig ikke om politiske statements, for det er det her ikke for mig, siger Kasper Hjulmand.

- Hvad er politik, og hvad er mere fundamentale menneskerettigheder, som man skrev under på i 1948? Vi er født lige, og vi hylder diversiteten, og vi hylder, at alle har lige ret. For mig har det intet med politik at gøre.

Uefa droppede i søndags hurtigt en sag om den tyske keeper Manuel Neuers regnbuefarvede anførerbind.

Uefa skrev i sin begrundelse, at det regnbuefarvede anførerbind symboliserer, at holdet kæmper for mangfoldighed og dermed en "god sag".

Kasper Hjulmand beundrer, hvordan blandt andre Neuer er med til at tage et socialt ansvar, og den danske landstræner forventer, at mange flere eliteatleter følger trop i de kommende år.

- Jeg er helt sikker på, at det kun kommer til at vokse. Der er flere spillere og atleter, som gerne vil bruge den platform, de har, til at gøre noget godt for andre og for den næste generation. Det tror jeg, vores politikere skal finde ud af at manøvrere i, siger Kasper Hjulmand.

Tirsdag eftermiddag har Uefa udsendt en længere meddelelse, hvor man bakker op om initiativet og foreslår myndighederne i München at farve stadion regnbuefarvet i perioden mellem 3. og 9. juli i stedet.

Her afholdes en årlig parade for LGBTQ+-rettigheder i den sydtyske storby. Münchens sidste kamp som EM-værtsby er 2. juli, hvor Allianz Arena lægger græs til en EM-kvartfinale.