Hjulmand er stolt og privilegeret efter sit første år

Et år senere er historien en komplet anden. EM-semifinalen i sommer var en top, og tirsdag aften kom en anden, da Danmark underholdte og brillerede med en 5-0-sejr over Israel, så VM-billetten næsten er hjemme.

For et år siden kunne Kasper Hjulmand gøre status efter sin første landsholdssamling. Dengang var udbyttet pauvert: Et nederlag til Belgien og en uinspirerende nullert mod England i Nations League.

Kasper Hjulmand føler, at han er i gang med at udleve en drøm, og både hans spillere og den tiltagende opbakning omkring landsholdet spiller en stor rolle i den drøm.

- Jeg havde en drøm, og jeg har stadig en drøm om, at landsholdsfodbold skal fylde meget i Danmark, og at så mange som muligt skal være stolte og begejstrede over vores landshold. Jeg synes virkelig, der er meget at være stolt over.

- Der er ikke en eneste af mine spillere, som jeg ikke vil sætte foran befolkningen og sige, "hvor kan vi være stolte af dem, her har vi nogle rollemodeller".

- At mærke begejstringen, entusiasmen og se os folde vores spil ud og se spillerne udtrykke sig og gå til grænsen er jeg dybt privilegeret over at være med til.

- Min anden drøm er at vinde noget, og det må vi så gå efter. Vi har taget nogle gode skridt i den retning, og jeg er glad og stolt over at være med til at sætte de her ting i søen.

- Jeg glæder mig allerede til, at vi samles i oktober igen, siger landstræneren.

Når landsholdet samles i oktober, kan Danmark indløse billet til VM med en udesejr over Moldova og en hjemmesejr over Østrig. Foreløbig har Danmark vundet alle seks VM-kvalifikationskampe, og målscoreren hedder 22-0.

- 22-0 og 18 point er ikke normalt. Jeg mener, det er en verdensrekord. Jeg tror, at Spanien havde verdensrekorden i 1990 med fem sejre med rent mål, nu har vi seks sejre med rent mål. Det vidner om en enorm kvalitet og karakter på vores hold.

- Vi føler stadigvæk, at vi kan blive bedre, og at der er noget at gå på. Vi kan tage flere skridt med vores spil, men det er virkelig fantastisk at se, hvordan vi vokser og se den spilleglæde og det mod, der er på holdet, siger Kasper Hjulmand.

Selv om meget skal gå galt, hvis Danmark skal misse VM, afviser Kasper Hjulmand, at han kan tillade sig nogen form for eksperimenter, før billetten til Qatar matematisk er sikret.

- Vi skal have gjort det færdigt. Vi er ikke over mållinjen. Indtil vi er det, så trykker vi på.

- Vi kan måske gøre det færdigt allerede i oktober, og vi er dybt fokuserede på at spille godt og tage de næste sejre. Der er ikke nogen eksperimenter, før vi er sikre på noget som helst, fastslår Hjulmand.