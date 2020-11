Hjulmand er retur torsdag - isolerede spillere træner fredag

De ni spillere, der er i isolation, må nemlig tidligst vende tilbage på træningsbanen fredag - under forudsætning af, at de selvfølgelig afgiver negative coronatest.

Til gengæld vil landstræner Kasper Hjulmand ifølge Ritzaus oplysninger være på træningsbanen torsdag, efter at han også har været i isolation siden mandag aften.

Landstrænerens navn fremgår da også på den liste med personer, som torsdag klokken 13.30 møder den danske presse på træningsbanen i Helsingør.

De øvrige fem navne på listen er alle spillere, som var i aktion i onsdagens 2-0-sejr over Sverige og ikke har været i isolation.

- De isolerede spillere må først træne fredag. Så det bliver en træning med få spillere torsdag, sagde Ebbe Sand på et pressemøde onsdag aften efter sejren.

- Vi skal lige have et overblik over spillerne. Forhåbentlig er alle de næste test negative, og vi afventer stadig situationen med de danske spillere i England, tilføjede han.

Det er Storbritanniens rejserestriktioner, der blokerer danske spillere bosiddende i England i at rejse til landsholdssamlingen i Danmark, fordi de gældende regler lige nu siger, at danskerne i så fald skal gå i karantæne, når de vender hjem til England.

Dansk Boldspil-Union (DBU) håber dog stadig, at den situation kan løses inden søndagens Nations League-kamp mod Island.

Sker det ikke, tilslutter Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Pierre-Emile Højbjerg og de øvrige "engelske" spillere først landsholdet i Belgien i begyndelsen af næste uge.

Vikartræner Ebbe Sand kan fortælle, at Kasper Hjulmand ikke havde behov for at kommunikere med bænken under onsdagens testkamp mod Sverige hjemme fra sit hotelværelse.

Det havde landstræneren måske gjort, hvis ikke Danmark havde spillet overbevisende og vundet 2-0.

- Hjulmand blandede sig ikke. Det var vores egne beslutninger løbende. Var det gået helt galt, så kan det godt være, at vi havde haft Kasper i røret, sagde Ebbe Sand.

- Jeg har ikke stået med ansvaret i mange kampe, og jeg havde tænkt mange scenarier igennem inden kampen for at være bedst mulig forberedt.