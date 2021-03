Hjulmand er imponeret: Men der er stadig langt til VM

Det er status for det danske fodboldlandshold efter onsdagens imponerende 4-0-sejr ude over netop Østrig.

Men landstræner Kasper Hjulmand vil ikke sige, at VM-billetten er så godt som hjemme efter bare tre ud af ti kampe i kvalifikationen.

- Nej, nej, nej. Det er at foregribe begivenhederne. Men vi har et fantastisk udgangspunkt, og jeg er jublende lykkelig over, hvordan vi har eksekveret de her tre kampe på seks døgn, siger han til Kanal 5.

Danmark scorede alle fire mål i anden halvleg, mens de første 45 minutter var til den kedelige side.

- Jeg synes faktisk, at det var lidt sløvt i første halvleg, og vi spillede ikke hurtigt nok. Der var meget plads, vi kunne spille på, hvis vi bare kunne slippe bolden lidt hurtigere. Vi sagde til hinanden i pausen, at vi skulle et skridt op i tempo, for så ville vi få muligheder.

- Vi spillede en helt vildt fremragende anden halvleg. Vi skabte chancer, scorede mål og sad på bolden, siger Kasper Hjulmand.

VM-kvalifikationen fortsætter til efteråret. Inden da skal Danmark spille en EM-slutrunde.