Hjulmand drømmer om at stå med EM-pokalen næste år

Danmarks nye landstræner fantaserer om den helt store triumf i sin første slutrunde i spidsen for landsholdet.

- Ja, det drømmer jeg om, jeg er drevet af drømme og detaljer, de er hinandens forudsætninger. Det at arbejde med små detaljer bare for sig selv, det er tidsfordriv, siger landstræneren, der har fået lov til at starte sit indledende arbejde lidt før tid.

- Jeg er ikke så god til at arbejde med realistiske målsætninger, så skal man i en liga gå efter top-3, så har jeg altid drømt om at vinde og stå med pokalen. Det er det, der driver mig. Jeg har altid troet på det. Det år i FC Nordsjælland, hvor vi blev nummer syv, sagde jeg til spillerne, at vi skulle vinde mesterskabet.

To år efter syvendepladsen i Superligaen, satte FC Nordsjælland sig på tronen og tog guldet.

På den internationale skala venter der en noget større udfordring næste sommer, hvor alle de store europæiske fodboldnationer er kvalificeret til EM.

Men selv om andre lande har langt større befolkninger, flere fodboldspillere og mere profilerede ligaer, mener Hjulmand, at Danmark har sine fordele.

Det drejer sig blandt andet om vores fællesskab, vores evne til at indsamle viden og inspirere hinanden, forklarer han.

- Når vi i Danmark har været bedst, har vi altid været en enhed. Vi har haft et kollektivt, hårdtarbejdende udtryk, hvor alle ofrer sig for holdet og for at opnå de bedst mulige resultater.

- Enormt dynamisk og med tro og mod på at nedlægge alt, hvad der kommer imod os. Om det er store eller små modstandere, siger han.

EM skulle oprindeligt være afholdt denne sommer, men coronaudbruddet i Europa og resten af verden skubbede slutrunden et år frem.

Det betyder, at Hjulmand skal stå i spidsen for det danske landshold under EM, selv om det var Åge Hareide, der var træner, da holdet kvalificerede sig i efteråret.

Hareides kontrakt med Dansk Boldspil-Union (DBU) løb til og med EM 2020, og allerede for et år siden blev Hjulmand udpeget som nordmandens afløser.

Danmark er i gruppe med Finland, Rusland og Belgien ved EM og spiller alle sine gruppekampe i Parken i København.