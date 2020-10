Hjulmand bobler indeni over uværdig Schöne-behandling

Efter transfervinduets lukning har Genoa indsendt en liste med de spillere, der skal registreres til Serie A-kampe, og her var Schöne ikke blandt de 25 udvalgte. Det er en uværdig måde at behandle ham på, siger Kasper Hjulmand.

- Det er en af de sorte sider ved den her verden. Det bobler indeni mig, når sådan noget sker. Dagen efter vinduet lukker, fortæller man en spiller, at han ikke er på kamplisten. Hvorfor ikke fortælle ham det en uge eller to tidligere, så manden har mulighed for at finde noget andet?

- Det ville være reelt og fair. Det andet kan jeg ikke have med at gøre. Det er et menneske, som sidder med en familie og har en drøm om EM. Det er groft, siger Hjulmand med hævet stemme.

Ved sin første samling som dansk landstræner i september udtog han ikke Schöne, men landstræneren sagde, at den pasningsstærke midtbanespiller var i betragtning og meget vel kunne blive udtaget senere i efteråret.

Senest har Schöne været smittet med coronavirus og ikke været aktuel til den igangværende samling. Og uden betydende kampe i benene er han heller ikke i betragtning til de tre landskampe i november.

- Selvfølgelig kan man ikke spille på landsholdet, hvis man ikke spiller klubkampe, siger Hjulmand.

Landstræneren vil dog ikke afskrive Schöne i forhold til EM-slutrunden næste sommer, selv om den 34-årige spiller er bagud på point.

- Det er ikke givet, at han ikke kan komme til EM. Heldigvis er situationen lige nu, at der kun er et par måneder til næste transfervindue, og så kommer der et langt forår, hvor der kan ske mange ting.

- Det er opgaven for Lasse at få løst situationen og få fundet et godt sted at kunne fyre den af i foråret. Så er fodbold sådan, at der kan ske mange ting, så EM er ikke afskrevet, siger landstræneren.