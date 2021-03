Hjulmand affejer Solbakkens DBU-kritik af Qatar-håndtering

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand er uenig med sin landstrænerkollega Ståle Solbakken, som i sidste uge var ude at kritisere Dansk Boldspil-Union (DBU) og DBU-formand Jesper Møller for ikke at være tydelige nok i debatten om fodbold-VM i Qatar.

Hjulmand mener, at hans arbejdsgiver har været med til at gå forrest i et forsøg på at lægge et fodboldpolitisk pres på den kommende VM-arrangør. DBU vil ikke boykotte VM-slutrunden, men i stedet bruge den som en anledning til at sætte menneskerettigheder i Qatar på dagsordenen.

- Jeg har oplevet et forbund, som har lagt sig i spidsen af Europa i forhold til at gøre noget ved det og prøve at diskutere, hvad vi kan gøre. Så Ståles kritik er ikke min oplevelse.

- Men jeg vil helst prøve at kigge på bolden. Og så må vi i fællesskab med Norge og alle mulige andre lande finde ud af, hvad vi kan gøre for at få sagen på dagsordenen. Så på det punkt er jeg helt på linje med Ståle. Men jeg har oplevet, at DBU har taget ansvar i sagen, siger Kasper Hjulmand.

I den norske avis VG langede Solbakken ud efter DBU-formand Jesper Møller og hans sidestykke i Sverige, Karl-Erik Nilsson. Begge har en plads i Det Europæiske Fodboldforbunds magtfulde eksekutivkomité.

- Jeg mener, at den skandinaviske og nordiske alliance er for slap. Der burde være meget mere tryk i det samarbejde - ikke mindst fordi Jesper Møller og Karl-Erik Nilsson sidder i Uefa-ledelsen.

- De skal jo i meget større grad være tydelige. Begge er vældigt vage i kommunikationen. De snakker et vagt politikersprog, som næsten er provokerende, sagde Solbakken til VG.

Adskillige klubber i Norges bedste fodboldrække har på det seneste opfordret landets fodboldforbund til at boykotte VM.

Debatten om en mulig norsk boykot tiltog, efter at den engelske avis The Guardian i februar med indsigt fra regeringskilder opgjorde, at 6500 gæstearbejdere har mistet livet i Qatar, siden ørkenstaten i 2010 af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) blev tildelt VM-værtskabet i 2022.

Landstræner Kasper Hjulmand har tidligere udtalt, at han helst havde set VM spillet et andet sted end Qatar. Processen omkring valget af værtskabet betegnede han som "håbløs", og at valget af Qatar som VM-vært var en "rigtig dårlig beslutning."

Men han gjorde det også klart, at han i lighed med sin arbejdsgiver ser VM-slutrunden som en god anledning til at lægge et pres på Qatar - et pres, der er større ved at lade landsholdet møde op til VM end ved at boykotte slutrunden.

Men han udtalte også til podcasten "Landsholdslejren", at han vil have forståelse for, hvis en spiller ønsker at boykotte slutrunden i Qatar og dermed ikke vil udtages.

Mandag slog landstræneren atter fast, at han frit kan udtale sig i debatten om VM i Qatar.

- DBU har på intet tidspunkt sagt til mig, hvad jeg skal mene eller sige om det her. Jeg er fuldstændig fri til at mene, hvad jeg vil, siger Hjulmand.