Hjulmand ærgrer sig over Eriksens bænkerolle i Inter

- Hvis ikke Christian får mere spilletid, end han har fået det seneste stykke tid, så er det klart, at han jo ikke kan være på sit bedste, når vi mødes igen til marts, siger Hjulmand.

I marts skal Danmark spille tre kampe i kvalifikationen frem mod VM i Qatar i 2022.

Eriksen spillede flere gode landskampe for Danmark i november, hvor han også manglede minutter i benene for Inter.

- Han spillede en fantastisk landskamp, sidst vi var samlet, men det gælder for Christian, som det gælder for alle spillere, at jo mere de spiller, og jo bedre rytme de er i, og jo bedre niveau de har til daglig, jo bedre niveau kan de bringe med ind i lejren.

- Hvis de er lidt ude af holdet i en mindre periode, så er det ikke sikkert, at det gør noget, men hvis det er over længere tid, så gælder det for Christian som for alle andre, at det selvfølgelig ikke er det bedste for landsholdet, siger Hjulmand.

Danmark er havnet i VM-kvalifikationsgruppe med Østrig, Skotland, Israel, Færøerne og Moldova.