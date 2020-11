Hjulmand: Vores branche er også hårdt ramt af corona

Hjulmand understreger, at fodbold slet ikke er det vigtigste lige nu. Men fodbold er også vigtigt. Den nuance vil han gerne have tydeligt frem.

- Vores branche er selvfølgelig hårdt ramt, men vi skal kigge ud i verden og se, hvordan andre har det. Senest i Danmark med en hel minkindustri, der bliver nedlagt, og hvor livsværk bliver ødelagt.

- Jeg har snakket med kolleger i Belgien. Der bliver kørt patienter fra hospitaler i Belgien til hospitaler til Tyskland og Holland, fordi de belgiske er ved at være overfyldte.

- Der er mennesker, der dør. Der er nogle, der mister deres job. Der er brancher, der bliver lukket ned og livsværk, der går i stykker. Sat i det perspektiv er det her mindre ting, siger Hjulmand.

Landstræneren henviser til, at han ikke kan få syv spillere fra engelske klubber til rådighed i onsdagens testkamp hjemme mod Sverige.

Desuden skal der generelt spilles fodboldkampe foran et begrænset antal eller slet ingen tilskuere for at minimere risikoen for smittespredning.

Og selv om fodbold ikke er det vigtigste lige nu, så handler det også om et erhverv og mennesker, der forsøger at passe deres arbejde.

- Man skal stadig huske, at fodbold ikke bare er kultur og underholdning. Det er også en industri.

- Det er også et erhverv, som kan komme til at koste dyrt, hvis ikke der sker noget på et tidspunkt. Derfor kæmper vi. Det handler ikke bare om resultater. Det er også en branches overlevelse, vi spiller for, siger Hjulmand.

Han er glad for, at fodboldspillerne på klub- og landshold har kunnet få lov til at gå på arbejde og afvikle kampene under coronapandemien.

- Fodbolden har lavet sindssygt stramme restriktioner og protokoller, som har gjort det muligt at gennemføre kampene.

- Det har gjort, at vi er langt sikrere i de her bobler, selv om vi tager rundt og spiller landskampe, end man er i det civile samfund. Vi er totalt afskåret fra alt.

- De protokoller har gjort, at vi rent faktisk har kunnet eksekvere kampene. Det er ekstremt vigtigt, siger Hjulmand.