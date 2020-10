Hjulmand: Vi var i fuld kontrol fra start

Godt nok formåede Danmark ikke at spille chancerne store i første halvleg, men Hjulmand følte, at Danmark var i fuld kontrol.

Det siger han på et pressemøde efter kampen.

- Det var en meget solid indsats, og jeg er meget stolt af drengene, de viste stor styrke. Vores kollektiv fungerede godt, og spillerne forlangte noget af hinanden.

- Alle på banen gjorde det ekstremt godt, og jeg synes, at vi var i kontrol fra start med en stærk defensiv, og så skabte vi nok chancer til at vinde kampen. At vinde 3-0 på Island er flot, og drengene skal have stor kredit, siger Kasper Hjulmand.

Danmark kom foran på et besynderligt selvmål minuttet inden pausen, hvor bolden blev vurderet til at have passeret mållinjen. Fra sin position på sidelinjen havde Hjulmand ingen mulighed for at se, om bolden var inde eller ej, siger han.

I minutterne efter pausen blev føringen udbygget til 2-0, og Robert Skov satte trumf på med målet til 3-0.

Islands landstræner, Erik Hamrén, mener, at hans hold havde de bedste muligheder i første halvleg, men det er Hjulmand uenig i.

- Jeg synes, at det er helt skævt, at de havde de største chancer i første halvleg. Jeg er med på, at de havde en chance efter en kontra, men jeg synes, at vi var oven på i hele første halvleg.

- Der er ting, vi kan gøre bedre, men det var en meget fortjent sejr, siger Hjulmand.

Midtbanespiller Thomas Delaney mener, at Danmark med en hård arbejdsindsats var med til at gøre islændingene så møre, at Danmark kunne lukrere på det i anden halvleg.

- I første halvleg havde jeg en god følelse - også hvis vi tager vores mål ud af ligningen. Vi kom ikke frem til så meget, men anden halvleg kom på baggrund af en første halvleg, hvor vi arbejdede meget hårdt.

- Vi var ikke det allermest sprudlende hold i første halvleg, men vi knoklede, siger Delaney.