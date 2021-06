Hjulmand: Vi tager det et minut, en time, en dag ad gangen

Selv om følelserne ifølge landstræner Kasper Hjulmand stadig er uden på tøjet efter lørdagens voldsomme episode, så går det stødt og roligt fremad.

- Det helt afgørende er, at Christian har det godt. For mig personligt er jeg gået fra at være bekymret til mere at være taknemmelig og lettet, fordi Christian er her.

- Taknemmeligheden og lettelsen kommer til at tage mere og mere over, som timerne går, og det kan jeg også fornemme hos spillerne og staben, siger landstræneren i et interview på DR1 mandag aften.

Hjulmand har kun få dage til at få indstillet sit hold på mødet med belgierne, og for landstræneren handler det ikke bare om at finde ud af, hvilke 11 spillere der rent taktisk vil give Danmark de bedste kort på hånden.

- Jeg skal fornemme, hvem der egentlig er mest i stand til at spille. Jeg tror, alle gerne vil spille, men der er også nogle følelser, der kan komme op. Træningen i dag (mandag, red.) var rigtig god.

- Jeg kunne se, at vi fra starten af træningen til slutningen af træningen tog det første lille skridt. Det var egentlig en god dag, og så er der en god træning igen i morgen - det er næste skridt.

- Vi har sagt, at vi tager det et minut ad gangen, en time ad gangen og en dag ad gangen. Vi skal være i nuet og fornemme. Det er det, som fodbold handler om. Det er det, der skal drive os.

Danmarks kamp mod Belgien fløjtes i gang torsdag klokken 18.