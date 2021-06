Hjulmand: Vi står på tærsklen til noget kæmpe stort

- Vi står på tærsklen til noget kæmpe stort. EM er en kæmpestor glædelig ting. Jeg har fået utallige glade beskeder. Det er det, landsholdsfodbold kan, som intet andet kan, siger Hjulmand.

Fredag kom det frem, at der kan lukkes op til 9100 tilskuere mere ind til de to sidste gruppekampe mod Belgien og Rusland, og Hjulmand er lettet over udsigten til 25.000 tilskuere i Parken til de kampe.

- Vi vil have så meget gang i gaden som muligt. Og det kan give os nogle ekstra procenter, som kan tippe tingene over på vores side, siger Kasper Hjulmand.

Mod Finland er det fortsat de 15.900 tilskuere, der forventes i Parken, og de skal gerne hjælpe danskerne til en god EM-premiere.

- Vi skal have en god start, det er vigtigt at komme godt ind i turneringen. Vi står et godt sted og er godt forberedt.

- Vi møder et godt hold. Jeg har hørt, at mange siger, at Finland bare er et hold, vi skal slå. Sådan fungerer verden bare ikke. Finnerne har lavet store resultater, og i Europa er der stor respekt for dem.

- De har en god systematik i det, de gør, og er en svær nød at knække, siger Hjulmand.

En journalist ville vide, om Danmark kan gentage bedriften fra 1992, hvor det sensationelt blev til EM-guld.

- Vi tør godt drømme stort. Men vi ved, at der er større hold end os ved EM.

- I første omgang vil vi gå videre fra gruppen, og derfra kan alt ske. Nu gælder det kampen mod Finland, siger Hjulmand.

Danmarks kamp mod Finland går i gang lørdag klokken 18.