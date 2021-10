Hjulmand: Vi står på skuldrene af Sepp Pionteks arv

Derfor var Hjulmand ekstra glad for, at Sepp Piontek, Danmarks succesrige landstræner i 1980'erne, blev hyldet i Parken tirsdag aften før VM-kvalifikationskampen mod Østrig.

Tyskerens hårde arbejde har været med til at danne grundlaget for et succesfuldt dansk landshold, hvilket endnu en gang kom til udtryk tirsdag aften, da Danmark indløste billet til næste års VM-slutrunde med en 1-0-sejr.

- Jeg synes virkelig, at det var godt, vi gjorde det. For nogle gange glemmer man lidt, det der startede det.

- Alt sammen står jo på skuldrene af, hvad der er gjort før. Sepp har en kæmpe betydning for landsholdsfodbold og for fodbold i det hele taget, siger Hjulmand.

Sepp Piontek blev ansat som landstræner i 1979 og stod i spidsen for det danske A-landshold 11 år frem. Han flyttede i den periode dansk fodbold markant.

- Han gjorde os fra amatører til professionelle, han fik samlet drengene rundt omkring i Europa. Han fik dem hjem og kvalificerede Danmark til slutrunder - til EM 1984, VM i 1986 og igen til EM i 1988, siger Hjulmand.

I 1984 var Danmark blot et misbrugt Preben Elkjær-straffespark fra at kunne nå finalen.

Ved VM i 1986 blev Danmark regnet blandt favoritterne til titlen efter 6-1-sejren over Uruguay.

Men det endte med en nedtur, da Jesper Olsens tilbagelægning startede nedturen i ottendedelsfinalen, som Spanien vandt 5-1 efter dansk føring.

I årene efter nåede Danmark ikke helt de samme højder, og i 1990 stoppede Piontek så for at blive landstræner for Tyrkiet.

- Han lagde kimen til det, som vi opfatter som dansk fodbold. Det er sådan lidt kulturhistorie, der blev skrevet i 80'erne. Det er en identitetsbeskrivelse af, hvad vi kan gøre.

- Vi fik troen på, at vi kan være med. Vi fik troen på, at vi kunne spille med de bedste. Vi kom med til slutrunder, men ikke nok med det, så spillede vi også fantastisk fodbold.

- Sepp startede noget, vi alle sammen hviler på, og det skal vi hylde. Jeg er simpelthen så glad og stolt over, at vi huskede at gøre det. Sepp har en kæmpe betydning for dansk fodbold, fastslår Hjulmand.