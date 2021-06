Hjulmand: Vi har inspireret og samlet nationen

Men trods to nederlag i to kampe ved EM mener landstræner Kasper Hjulmand, at Danmark har været i stand til netop det.

Meget af forklaringen skal nok findes i Christian Eriksens kollaps og hjerteproblemer, der har fyldt meget.

Det hæfter Hjulmand sig også ved, og han har fortsat to store overordnede mål ved EM.

- Jeg synes, at landsholdsfodbold handler om to ting. Det ene er at vinde - at vinde noget stort. Det er en drøm, at vi kan det.

- Det andet er, at vi kan inspirere og samle en nation og sørge for, at folk føler en form for stolthed og identifikation med de drenge, der løber rundt derinde.

- Det er de to opgaver. Der er vi langt. Der skal være kontakt mellem fans og landsholdet. Det er det allervigtigste, og det er vi dybt taknemmelige for, siger Hjulmand.

Tidligere har landsholdet været kritiseret for at mangle åbenhed og personlighed og give for lidt af sig selv, og Hjulmand påpeger, at det har ændret sig.

- Jeg har hørt flere gange, at spillerne manglede personlighed og det ene og det andet.

- Jeg tror, at vi alle sammen er klar over, hvad for et hold vi har, hvilke mennesker og spillere vi har. Det er kæmpestort, siger han.

På fredagens pressemøde i Helsingør kredsede mange spørgsmål om nederlaget til Belgien, hvor Romelu Lukaku og Kevin De Bruyne gjorde den store forskel.

- Jeg er simpelthen så træt af, at vi ikke fik noget ud af det. Vi har kigget på statistikkerne, og vi lavede en kamp, som vi skal vinde. Jeg tror, at det er seks-syv år siden, at Belgien har haft så dårlige tal imod sig i en fodboldkamp.

- Lukaku og specielt De Bruyne, som kom ind, viste glimt af verdensklasse, som gjorde, at vi ikke fik noget ud af det, siger Hjulmand.

Landstræneren takkede endnu en gang for støtten fra publikum, som gav spillerne det, der skulle til.

- Det blev en enorm passioneret, hidsig, følelsesladet, fremadrettet og aggressiv kamp fra vores side. Det var et fedt udtryk, vi havde, og det hjalp tilskuerne os med, siger Hjulmand.

Danmark mangler at spille mandagens EM-kamp mod Rusland og kan med en sejr i den kamp stadig gå videre fra gruppespillet, hvis andre resultater flasker sig.