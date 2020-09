Hjulmand: Vi går efter at vinde puljen i Nations League

Det efterlader Danmark som treer i gruppen, mens Belgien topper tabellen med seks point for to kampe. England er toer med fire point. Island har på sidstepladsen endnu ikke hentet point.

Landstræner Kasper Hjulmand har trods den pauvre start - bedømt på resultaterne - ikke opgivet at overhale de to fodboldmastodonter.

- Jeg går altid efter mest muligt. Vi går efter at vinde puljen, så længe vi kan det. Vi går efter at vinde den næste kamp.

- Først testkampen mod Færøerne og derefter Nations League-kampene mod Island og England.

- Jeg er bygget sådan, at jeg tænker på at vinde så meget som muligt og at vinde gruppen. Vi er oppe imod de bedste, men jeg går efter mest muligt, understreger Hjulmand.

På minuslisten er også, at Danmark ikke formåede at score et eneste mål i de to første kampe under Hjulmand.

- Der er nogle ting, der skal forbedres offensivt. Vi kunne godt tænke os at skabe chancer gennem vores presspil, så den intensitet, vi gerne vil spille med, kaster nogle chancer og mål af sig.

- Det var meget tæt på i Belgien-kampen. Vi har spillet mod to hold, der er svære at nedbryde. Vi mangler at få rotationerne og bevægelserne rigtigt ind i holdet. Det skal vi arbejde med, siger han.

Landstræneren ønsker også at sætte Christian Eriksen meget mere i scene.

- Vi skal have Christian Eriksen mere i spil, for vi skal have brugt hans fantastiske hjerne og hans fantastiske fødder, pointerer Hjulmand.

Målmand Kasper Schmeichel mener, at samarbejdet med Hjulmand har været rigtigt godt i den første uges tid under den nye landstræner.

- Der er rigtigt meget at være positiv over. Jeg er helt sikker på, at det nok skal blive rigtig godt.

- Så længe det er matematisk muligt, vil vi gøre alt for at vinde gruppen. Vi kan ikke vinde mere end en kamp ad gangen, siger Schmeichel.