Hjulmand: Surrealistisk at stå med nul point ved EM

For det var Danmarks andet nederlag i to EM-kampe, og nu står Danmark tilbage med en enkelt gruppekamp mod Rusland.

- Jeg er kun skuffet over en eneste ting, og det er resultatet. Det var vanvittigt, at vi ikke fik noget ud af denne kamp, siger Kasper Hjulmand.

Danmark tabte den første kamp mod Finland, som mest vil blive husket for Christian Eriksens kollaps på banen og genoplivning med hjertebehandling.

- Det irriterer mig grænseløst, at vi ikke vandt den første kamp mod Finland. Det er jeg stadig sikker på, at vi kunne have gjort. Det er surrealistisk, at vi står med nul point, siger Kasper Hjulmand.

De danske spillere kontrollerede længe kampen mod Belgien og var foran 1-0, før belgierne leverede et comeback og vandt 2-1.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor stolt jeg er af disse spillere. De fik samlet sig så meget op efter nær at have mistet en af deres bedste venner for få dage siden.

- Bare det at gennemføre kampen er en præstation i min bog. Det afkræver respekt fra min side, at man kan spille på den måde mod verdens nummer et, siger Kasper Hjulmand.

Danmark er med de foreløbige resultater tvunget til at vinde over Rusland i den sidste kamp for at have en chance for at gå videre i turneringen.

- Vi samler os og gør os klar mod Rusland. Vi er ikke færdige i denne turnering, og vi angriber igen, siger den danske landstræner.

Danmarks kamp mod Rusland spilles mandag aften i Parken.