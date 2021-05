Hjulmand: Robert Skov kunne få stor karriere som back

Nogenlunde sådan lyder konklusionen fra landstræner Kasper Hjulmand, som dog også har stor forståelse for, at Robert Skov ikke ønsker at være back.

Landstræneren har oplevet, hvordan forsøget på omskolingen til back har taget energi fra den ellers så flittige og ærgerrige silkeborgenser.

- Der ville være rigeligt med gode argumenter for, at han kunne få en stor karriere på venstre back med de kvaliteter, han besidder.

- Men det er nysgerrigheden, der driver Robert til at bruge mange, mange træningstimer. For Robert handler det om at sparke på kassen og score mål, og det er noget af det, som driver ham til at træne, træne og træne hver eneste dag og blive bedre.

- Det er en spiller, som har lært sig selv godt at kende, og han har truffet et valg, som han er glad for. Han gjorde et forsøg, men jeg tror, at han hviler rigtig godt i den beslutning, han har truffet nu, siger Kasper Hjulmand.

Det var skiftende trænere i Hoffenheim, som ønskede at gøre den tidligere superligatopscorer med det forrygende venstre ben til venstre back.

For at støtte den omskoling indledte Kasper Hjulmand sin landstrænertid med at bruge Robert Skov som sin foretrukne venstre back i de første Nations League-kampe i efteråret.

- Jeg snakkede meget længe med Robert inden, undervejs og efterfølgende (om omskolingen til venstre back, red.). Det var simpelthen et forsøg på at understøtte det, han var blevet enig med sin træner om i Hoffenheim.

- Han kastede sig helhjertet ud i det, og han gjorde alt, hvad han kunne for at falde til på positionen.

- Men jeg kunne ret hurtigt mærke på ham i efteråret, at den nysgerrighed ved at komme til træning og gå i dybden med ting, og som driver Robert mere end noget andet, ikke var der, siger Kasper Hjulmand.

I EM-truppen er Nicolai Boilesen den eneste venstrebenede back, men også højrebenede Daniel Wass, Jens Stryger Larsen og Joakim Mæhle har tidligere varetaget pladsen på landsholdet. Sidstnævnte har gjort det i flertallet af landskampene under Kasper Hjulmand.