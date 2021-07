Hjulmand: Presset er på England i EM-semifinale

- Der er ingen tvivl, om at der er et stort pres på det engelske landshold i forhold til os.

- Selvfølgelig vil England være godt hjulpet af et stort publikum, men der vil også være et enormt pres, når alle på stadion forventer, at de vil slå os. Så psykologien i kampen siger, at vi skal give den fuld skrue, siger Kasper Hjulmand.

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel medgiver, at der hviler et stort pres på englænderne, men samtidig føler han sig også sikker på, at de engelske spillere vil være i stand til at håndtere det.

- Jeg tror, at når man har et landshold med så mange verdensstjerner, som England har, så vil der altid være høje forventninger. En nation, der er så glad for fodbold, ønsker succes. Men jeg kan ikke forestille mig, at holdet lader sig påvirke af nationens følelser og forventninger.

- Jeg tror, de er lige så professionelle, som vi er. Jeg tror kun, at de tænker på kampen med den respekt, de har for os. De ved, at vi er svære at slå, og at vi kæmper til det sidste.

- Jeg er sikker på, at Gareth Southgate (Englands landstræner, red.) også vil sørge for, at de ikke har andre tanker end kampen i deres hoved, siger Kasper Schmeichel.

Hos bookmakerne er England favorit til at vinde semifinalen og sågar hele turneringen. Kasper Hjulmand forsikrer dog, at Danmark vil gå offensivt til værks for at stække forhåndsfavoritterne.

- Selvfølgelig vil vi være underdogs i en kamp på Wembley mod England, men vi har ikke en underdog-mentalitet.

- Vores mentalitet er ikke at forsvare og håbe på det bedste, vores mentalitet er at tage kontrol og være så proaktive som muligt. Vi skal ud og skabe muligheder, siger landstræneren.

Cirka 7900 af billetterne til kampen er solgt til danskere bosiddende i Storbritannien. Kasper Hjulmand opfordrer den danske fandelegation til at give den fuld gas på tribunen - så vil hans spillere gøre det samme på banen.

- Jeg er sikker på, at de her cirka 8000 danske fans på Wembley bliver hørt, og jeg vil opfodre dem til at give den fuld skrald.

- Vi føler ikke, at vi er færdige endnu. Vi tror også på, at vi kan tage det næste skridt, og det vil vi gøre alt for.

- Det er en drengedrøm for de her spillere at spille så store kampe. Tænk en gang hvis vores fantastisk dejlige land med fem millioner indbyggere kunne nappe England på Wembley. Større motivation får man ikke, siger Hjulmand.

Vinderen af onsdagens semifinale møder enten Italien eller Spanien i EM-finalen på søndag. Finalen spilles også på Wembley.