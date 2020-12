Hjulmand: Østrig bliver som at møde et bundesligahold

Landstræner Kasper Hjulmand fremhæver Østrig fra Danmarks gruppe som den farligste modstander, som han kender godt.

- Vi har et par trænere fra Danmark i form af Lars Søndergaard og Henrik Pedersen, som var i Red Bull Salzburg, og jeg har været der et par gange meget tidligt. Jeg har fulgt østrigsk fodbold.

- Vi har set Red Bull i Salzburg lave rigtig gode resultater, og vi ser også deres spillere tage til Bundesligaen, hvor jeg var, siger landstræneren.

Hjulmand havde i sin tid som Mainz-træner den østrigske spiller Julian Baumgartlinger, som nu spiller i Leverkusen, som sin anfører.

Han nævner også Marcel Sabitzer i RB Leipzig, David Alaba i Bayern München og flere andre østrigere i Bundesligaen.

- Jeg var positivt overrasket over landsholdsfodbolden i Østrig. Der var fulde huse i Wien, når de spillede. Det er et fodboldentusiastisk land, der er på vej frem og har taget store skridt i international fodbold.

- Vi er er oppe imod et hold, som kan spille enormt tempofyldt og aggressiv fodbold. Det er et hold, vi nøje skal have kigget på, siger han.

Helt samme kendskab har Hjulmand ikke til Skotland, men det skal han bruge de kommende måneder på at få.

- Jeg har ikke set alle Skotlands kampe endnu. Det varer ikke længe, før jeg har, men jeg har set noget og også skotsk fodbold.

- Vi så, at de mødte nogle af vores seneste modstandere. De mødte Belgien, så vi så nogle af de kampe, og det er et hold, som har lagt flere ting i deres spil. Det er et godt spillende mandskab, som forsøger at flytte bolden.

- De er blevet mere fleksible, og det kædet sammen med den gode gamle enorme passion, entusiasme og fight gør, at jeg synes, at Skotland også er en nation på vej frem, siger Hjulmand.

Han påpeger, at skotterne har fået et boost af, at de for første gang i lang tid skal til EM, hvor de er i pulje med England.

- De er enormt entusiastiske i forhold til landsholdet, så det er en hård nød at knække. Vi står over for en modstander, hvor vi skal spille op til vores bedste for at komme forbi dem, men det tror vi også, vi kan, siger han.

Hjulmand har som mål at vinde gruppen og skaffe en direkte billet til VM.

- Vi tænker stort om vores hold, og vi tror på os selv, men med dyb respekt for vores modstandere. Målet er at vinde gruppen og komme direkte videre. Det kan blive en bøvlet vej som toer.

- Hvis vi bliver toer, skal vi igennem flere kvalifikationskampe, hvor der er 12 hold, der kæmper om tre pladser. Så vi går efter at vinde puljen. Det vil være dumt andet, siger Hjulmand.

De ti gruppevindere kvalificerer sig direkte til VM. De ti toere samt to gruppevindere fra Nations League skal ud i en playoff-turnering, hvor der er tre VM-billetter på spil.