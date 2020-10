Hjulmand: Landsholdsspillere kan nå at skifte klub

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand indikerer, at transfervinduets sidste timer meget vel kan ende med, at en eller flere af spillerne i hans landsholdstrup ender med at skifte klub. Men han vil ikke stille garantier for, at det sker.

Det siger Hjulmand mandag eftermiddag, hvor det danske fodboldlandshold mødte ind i landsholdslejren i Herning og indledte forberedelserne til testkampen mod Færøerne og de kommende to Nations League-kampe mod Island og England.

- Vi må se. Sådan er det altid på det her tidspunkt, at der sker nogle ting på sidste dag. Nu må vi se, hvor meget der kommer til at foregå, men der er helt sikkert noget, der sker - både her og andre steder.

- Der er nogle stykker, der kommer lidt senere. Vi må se, om de når at komme på banen, men de flyver ind forskellige steder fra, så vi ser på, hvornår de kommer, siger Kasper Hjulmand.

Transfervinduet lukker, når mandag bliver til tirsdag.

Spørgsmål: Har du forventninger om, at der sker noget med dine spillere i løbet af aftenen?

- Jeg ved det ikke. Det kan være, men det kan også være, at der ikke sker så meget. Jeg synes, det er et lidt atypisk vindue, hvor der ikke sker så meget, som der har gjort.

- Det er meget få køb og salg, og det er næsten kun unge spillere, og så er det meget leje. Så det er en lidt usikker tid for mange, men det er klart, at der sker meget på falderebet, og det kommer der også til i aften, siger Hjulmand.

Landstræneren nævner ingen navne på de af hans spillere, som potentielt kunne stå foran et klubskifte.

Christian Eriksen skulle have været til rådighed for pressen mandag eftermiddag, men kort før presseseancens start blev det oplyst, at han var forsinket.

Da spillerne senere mødte ind til træning, var kreatøren dog med og lignede ikke en mand, der var på vej til at bytte Inter ud med en anden arbejdsgiver.

Kasper Hjulmand bekræfter, at han har været med til at snakke fodboldfremtid med Christian Eriksen, der blot har spillet 73 af 270 mulige Inter-minutter siden seneste landsholdssamling.

Men landstræneren er ikke bekymret for, at Eriksen skal sidde på bænken i hele efteråret, hvis han bliver i Inter.

- Både Christian, jeg og alle andre ville jo gerne have, at han spillede noget mere. Men vi kigger meget på deres kampkalender, og jeg kan se, at de med deltagelsen i Champions League skal spille virkelig, virkelig mange kampe, og jeg er helt sikker på, at med Christians kvaliteter skal han nok få kampe.

- Jeg er ikke så bekymret lige nu, siger landstræneren.

I Hjulmands nuværende trup har kun Pierre-Emile Højbjerg, Christian Gytkjær og Pione Sisto skiftet klub i løbet af sommerens transfervindue.

Det står i kontrast til andre travle sommervinduer de senere år, hvor et tocifret antal spillere har fundet ny arbejdsgiver. Det er formentlig resultatet af en branche, hvor coronavirus har skabt stor usikkerhed.

- Jeg fornemmer lidt derude, at det er svært at træffe beslutninger om at lave investeringer, specielt for etablerede spillere. Så skal vi op i de helt store aftaler, og ellers er det meget lejeaftaler, der bliver indgået, siger Hjulmand.