AC Milan-stopperen Simon Kjær (til højre) var med til at besejre Juventus og Cristiano Ronaldo tidligere i juli. Kjær skal spille de kommende to sæsoner i Milan. (Arkivfoto)

Hjulmand: Kjærs Milan-aftale er super for landsholdet

Landstræner Kasper Hjulmand mener, det er vigtigt, at Simon Kjær spiller et sted, hvor han føler sig tilpas.

Det er godt nyt for det danske fodboldlandshold, at Simon Kjær har fået en permanent aftale med den italienske klub AC Milan.

Det mener landstræner Kasper Hjulmand, der har overtaget jobbet efter Åge Hareide.

- Simon er en rigtig vigtig spiller for os. Derfor er det glædeligt, at han nu har fået en permanent aftale i AC Milan, siger Hjulmand til landsholdets profil på Instagram.

Kjær har det seneste halve år spillet på en lejeaftale i Milan, som nu har købt danskeren fri fra spanske Sevilla. Han har fået en toårig kontrakt med Milan.

- Han spiller kontinuerligt for et stærkt hold i en af Europas stærkeste ligaer og har leveret på et højt niveau det seneste halve år.

- Så det er super for Simon og for herrelandsholdet, at han frem mod EM spiller et sted, hvor han allerede har vist sine kvaliteter og føler sig godt tilpas - og måske endda har mulighed for europæisk fodbold, siger Hjulmand.

EM i fodbold er på grund af coronapandemien udskudt til sommeren 2021, hvor Kjær ventes at blive en del af holdet.