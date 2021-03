Hjulmand: Jonas Wind binder angrebet godt sammen

Torsdag takkede angriberen for landstrænerens tillid, da han både lagde op til et mål og selv fik nettet til at blafre i Danmarks 2-0-sejr ude over Israel torsdag aften.

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand er glad for det aftryk, som FC Københavns Jonas Wind har formået at sætte på landsholdet siden sin debut i efteråret.

Her startede Wind som central angriber på bekostning af Kasper Dolberg, blandt andet fordi Wind i efteråret mod Belgien viste, at han har en god indbyrdes forståelse med de andre spillere i den danske offensiv.

- Når der ikke er nogen træninger, så kan jeg ikke indføre alt mulig nyt, så jeg har arbejdet videre med noget, som har virket og giver noget mening.

- Jeg så noget fra Jonas i Belgien-kampen, som vi kan bruge i relationerne, og det første mål (mod Israel, red.) er et godt eksempel.

- Jonas Wind fik trukket en mand med sig, for han er en god station at spille på. Så kunne Martin Braithwaite udnytte den plads, der var bag ham, siger landstræneren på et pressemøde om valget af Wind som frontløber.

Samtidig påpeger han også, at Kasper Dolberg har haft en udfordrende periode og måske ikke er i sin skarpeste forfatning.

- Kasper er på vej tilbage, og han har haft otte besværlige måneder med sygdom, skader og en blindtarmsoperation. Det er en fornøjelse at se, at han har spillet fuld tid i de seneste to Nice-kampe, men han er stadig på vej tilbage mod sin topform, siger Hjulmand.

Jonas Wind har nu scoret tre mål i fem landskampe.

Københavneren var ikke overrasket over, at han atter blev valgt til at spille i front, selv om han til daglig blot spiller i Superligaen, mens Dolberg og de øvrige angrebskonkurrenter spiller i større udenlandske ligaer.

Samtidig medgiver han, at han med torsdagens mål og assist styrkede sit kandidatur til at blive foretrukket i fremtiden.

- Jeg kan ikke klage over udbyttet. Det er meget godt som angriber at få scoret, for det er tit det, som man bliver målt og vejet på, selv om der er mange andre facetter af spillet. Så det var dejligt at hjælpe holdet til en sejr, siger han til Kanal 5.