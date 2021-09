Hjulmand: Jeg blev ti år ældre undervejs

Det var en lang lørdag aften for landstræner Kasper Hjulmand i Thorshavn, da det danske fodboldlandshold vandt 1-0 over Færøerne på et sent mål i VM-kvalifikationskampen.

For selv om kampen som vanligt kun varede 90 minutter plus pause og tillægstid, nåede Kasper Hjulmand at føle sig ti år ældre på sidelinjen, fortæller han på et pressemøde efter kampen.