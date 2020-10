Hjulmand: Island er mere end muskler og fight

Men de islandske fodboldspillere har et repertoire, der rækker langt ud over nærkampsstyrke og løbevillighed, påpeger landstræner Kasper Hjulmand før søndagens kamp mellem Island og Danmark i Nations League.

Islands fodboldlandshold har ry for at spille med hjertet uden på trøjen. Det er den mentalitet, der har ført nationen med 330.000 indbyggere til den seneste EM- og VM-slutrunde.

- Det er forkert at sige, at de er mere krigere end teknikere. De er også krigere, det vil jeg ikke tage fra dem, men de har også dygtige offensive spillere, som også på deres respektive hold rundt omkring i Europa gør det godt, siger Hjulmand.

Blandt de teknisk stærke islændinge finder man blandt andre Gylfi Sigurdsson og Jóhann Berg Gudmundsson, siger landstræneren.

Danmark har vundet de seneste syv landskampe mod Island, men nu er Island gået fra at være en modstander, Danmark forventes at slå hver gang, til en modstander som har slået England ud af EM og taget point mod Argentina ved VM.

Derfor er en dansk sejr langtfra nogen selvfølge søndag aften.

- Det er meget sjældent, at Island taber på hjemmebane, og hvis de gør, så er det med et enkelt mål. De er meget svære at bryde ned, og vi skal ikke forvente at få et væld af chancer, for det er virkelig en opgave, som bliver svær.

- Jeg har stor respekt for det her islandske hold, som i en årrække bare er blevet bedre og bedre, siger Hjulmand.

Danmark har hentet et enkelt point i de første to Nations League-kampe, mens Island er pointløse.

Søndagens dyst kan definere, om Danmark fortsat kan jagte førstepladsen og en potentiel VM-livline, eller om Danmark først og fremmest skal undgå degradering.

- Vi vil gerne vinde over Island, så vi kan tænke på at nå toppen af gruppen, men også for at få lagt afstand til Island, så vi i det mindste er sikre på at bevare A-status.

- Det er fantastisk at kunne spille mod de bedste. Der er ikke noget, som kan udvikle spillerne og vores spil mere end at kunne spille mod de bedste, og derfor er det vigtigt at blive i A-gruppen, siger Hjulmand.

Søndagens Nations League-kamp begynder klokken 20.45 dansk tid.