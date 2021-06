Hjulmand: Hårdt prøvede spillere fortjener succesen

Euforien over avancementet står i stærk kontrast til stemningen i den danske landsholdstrup i dagene efter den første EM-kamp, hvor Christian Eriksen fik hjertestop.

- Spillernes mod, sammenhæng, kammeratskab, fællesskab og evne til bare at tage sig sammen og spille kongekampe, det tager jeg hatten af for. Vi har gennemført tre kampe på højt niveau.

- Hvis der er nogen, som fortjener det, så er det de her spillere. Jeg kan ikke forstå, at de kan samle det her op, efter det de har været ude for. Vi har været samlet i snart fire uger, og det er helt vildt, hvad spillerne har været udsat for i den periode, siger landstræneren.

Samtidig sender han også en stor tak til alle de danske fans for den store opbakning, som EM-holdet har modtaget fra alle afkroge af landet og fra Parkens tribuner i de tre gruppekampe.

- Jeg vil gerne sige tusind tak til alle danskere, der har bakket os op og ubetinget støttet os og givet os opbakning og kærlighed hele vejen igennem.

- Jeg tror ikke, at det her kunne have ladet sig gøre uden den opbakning. Opbakningen løfter spillerne, den løfter det hele, og den betyder simpelthen så meget for os, siger Kasper Hjulmand.

Danmark kom foran 1-0 i første halvleg efter en elegant afslutning af Mikkel Damsgaard, og et kvarter inde i anden halvleg udbyggede Yussuf Poulsen føringen efter en russisk foræring.

Andreas Christensen og Joakim Mæhle scorede i slutfasen til 3-1 og 4-1.

Særligt utrættelige Mæhle får rosende ord med på vejen af landstræneren.

- Jeg ved ikke, om Joakim Mæhle løber rundt derude endnu. Han løber bare, og han løber lige igennem. Han er offensivt stærk og løber tilbage og forsvarer.

- Han jerner bare afsted. Jeg ved ikke, hvad de putter på ham, men han løber bare hele tiden. Han styrede venstresiden fra bund til top, siger Kasper Hjulmand.