Hjulmand: Fodbolden tager stort ansvar for at få fans retur

De danske fodboldklubber har via Divisionsforeningen lavet et stort arbejde for at få fodboldfans tilbage på de danske stadioner under coronapandemien, og landstræner Kasper Hjulmand håber, at de erfaringer også kan bruges på at sikre, at Parken bevarer værtskabet for fire EM-kampe til sommer.

I den seneste politiske genåbningsplan er der ikke en konkret dato for, hvornår de danske fodboldfans kan vende tilbage på stadion, men den afklaring er der brug for.

Senest 7. april skal Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) nemlig have en garanti for, at der kan komme tilskuere i Parken under EM i juni, hvis stadionet skal bevare værtskabet.

I den politiske genåbningsplan skal en ekspertgruppe først komme med en anbefaling i midten af april.

- Jeg håber og drømmer om, at det kan lade sig gøre, for det vil være en fantastisk måde at starte en sommer på med en fodboldfest. Det skal selvfølgelig være inden for de rammer, som myndighederne mener er forsvarlige.

- Jeg tager hatten af, for det fodbolden har gjort og vist. Jeg håber, at der bliver lyttet til det, så vi får tilskuere på stadion.

- Men jeg er ikke virolog, og jeg kender ikke nok til de forskellige scenarier, men jeg har da set, at fodbolden virkelig har gjort en indsats for, at vi kan afvikle kampe på en god måde med fans, siger Kasper Hjulmand.

Han henviser til de coronaprotokoller, som Divisionsforeningen har lavet.

De var med til at bane vej for "superligaordningen" i sidste sæson. Den tillod, at et stadion kunne deles op i flere sektioner à 500 personer. På den måde kunne der eksempelvis være mere end 10.000 tilskuere til kampe i Parken.

Superligaordningen blev suspenderet i september efter sæsonens første spillerunde i Superligaen. Siden måtte der kun være 500 personer i alt på stadion resten af efterårssæsonen, og siden jul har ingen tilskuere haft lov til at se superligakampe.

- Jeg synes jo, at Divisionsforeningen - også i efteråret - har vist fantastiske protokoller og velvilje i forhold til at komme med forslag til, hvordan vi kan afvikle fodboldkampe på en forsvarlig måde, siger Kasper Hjulmand.

Pierre-Emile Højbjerg håber også, der kommer en løsning, så landsholdsspillerne fortsat kan se frem mod tre EM-gruppekampe med opbakning fra lægterne i Parken.

- Noget af det, man drømmer om, når man er ung, er at skabe glæde og eufori på et stadion. Fans er en rigtig stor del af fodbold, og vi ønsker alle fansene tilbage på stadion.

- Det er en ekstraordinær mulighed for Danmark og for os spillere at kunne spille slutrundekampe på hjemmebane. Jeg krydser fingre, håber og beder til, at vi kan spille kampe hjemme i Parken foran vores danske fans.

- Men for at det kan ske, så er der nogle rent basale ting i den store verden, der skal være på plads. Det er ting, der er ude af vores hænder. Jeg håber, at vores kære statsminister kan være med til at besvare de spørgsmål, for jeg kan ikke, siger Pierre-Emile Højbjerg.