Hjulmand: Eriksens besøg har ændret stemningen

Det har gjort en forskel for det danske EM-holds forberedelser til mandagens afgørende gruppekamp mod Rusland, at Christian Eriksen i fredags var forbi landsholdslejren i Helsingør under en uge efter fynboens hjertestop under EM-kampen mod Finland.

Besøget har været med til at lette stemningen, så der har været plads til at have et øget fokus på EM. Det siger landstræner Kasper Hjulmand på et pressemøde søndag.

- Det betød meget for dem, som ikke havde set Christian (siden kollapset, red.), at han var tæt på. En ting er at se nogle videobilleder og optagelser, noget andet er at mærke ham, se ham i øjnene og kunne tage fat i ham.

- Det har været godt for truppen. Der er ingen tvivl om, at der er en lidt anden stemning nu. Det var godt for os at se Christian og familien, og det var meget vigtigt for en del af spillerne, siger landstræneren.

Eriksen besøgte landsholdslejren, efter at han havde fået indopereret en pacemaker.

Midtbanespilleren Christian Nørgaard har også tidligere fortalt, hvordan Eriksens besøg har været med til at løfte hele EM-holdet.

- Det var en rigtig god oplevelse, vi alle sammen havde. Vi så ham og hans familie og fik alle sammen givet ham en krammer. Vi så ham stå og smile og joke. Det var, hvad vi alle sammen havde brug for.

- Det gav en energi og gav alle et smil på læben frem mod en vigtig kamp på mandag, sagde Christian Nørgaard lørdag.

Han henviser til kampen mod Rusland, hvor Danmark er tvunget til at vinde for at bevare muligheden for at gå videre til EM-ottendedelsfinalen.