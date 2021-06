Hjulmand: EM-ottendedelsfinale er som at gå til bageren

Set i lyset af hvordan hans spillere i den seneste halvanden uge har skullet håndtere en holdkammerats nærdødsoplevelse og samtidig koncentreret sig om at spille en halv og to hele EM-kampe, er fem dages "normal" forberedelse til en EM-ottendedelsfinale en luksussituation.

- Man kan slet ikke sammenligne de mere normale følelser, det er at skulle spille en ottendedelsfinale, i forhold til hvad for nogle følelser vi har spillet fodbold med, efter hvad der skete med Christian (Eriksen, red.).

- En EM-ottendedelsfinale er som at gå ned og hente morgenbrød søndag morgen i forhold til pres. Det er ingenting, siger Hjulmand.

Landstræneren og spillerne har store forventninger til, at de leverer en toppræstation mod Wales. Men det er en velkendt følelse, som de håndterer, hver eneste gang de spiller kamp, påpeger han.

- Det her er et pres, vi kender, og som vi trives fint med. Så i forhold til hvad vi har oplevet af følelser, før vi skulle på banen mod Finland i anden halvleg, og før vi skulle spille mod Belgien, der er den her ottendedelsfinale vand ved siden af, siger Kasper Hjulmand.

Landsholdet tager onsdag hul på forberedelserne til Wales-kampen, når hele truppen for første gang er samlet til træning siden mandagens 4-1-sejr over Rusland i Parken.

Fredag morgen flyver holdet til Amsterdam, hvor Danmark lørdag aften skal i kamp.

Intet i herrelandsholdets opladning vil afspejle, at holdet for bare fjerde gang i dette årtusind skal spille en knockoutkamp ved en fodboldslutrunde.

- Vi har en helt almindelig optakt, siger Kasper Hjulmand.

- Vi skal komme os efter kampen mod Rusland, og onsdag begynder vi at indstille os på at møde Wales. Derefter har vi planlagt to rigtig gode træningspas torsdag og fredag, og så er vi helt klar lørdag.