Hjulmand: Dolberg-mål stod skrevet i sol, måne og stjerner

Det mener i hvert fald landstræner Kasper Hjulmand, som valgte at smide Dolberg ind i startopstillingen i stedet for en baglårsskadet Yussuf Poulsen.

Det var skæbnebestemt, at landsholdsangriberen Kasper Dolberg lørdag aften ville score to mål på sin gamle hjemmebane i Amsterdam, der lagde græs til Danmarks 4-0-sejr over Wales i EM-ottendedelsfinalen.

- Manden ved siden af mig bankede to kasser ind, og det stod skrevet i sol måne og stjerner, at sådan skulle det være, siger Kasper Hjulmand på et pressemøde efter kampen.

Landstræneren har længe følt sig sikker på, at Dolberg ville udfolde sit uomtvistelige potentiale i endnu højere grad på landsholdet.

- Vi har en topangriber i Kasper Dolberg. Jeg så ham allerede som knægt, da han havde den sæson som 20-årig, hvor han hamrede kasser ind for Ajax. Vi så et top-, top-, toppotentiale for en angriber.

- I efteråret spillede jeg med Kasper, alt det jeg kunne. Han har haft en problematisk tid med skader, corona og alt muligt, men han er kommet godt igen, siger Kasper Hjulmand.

Han har kunnet mærke, hvordan Dolbergs energi har hobet sig op af at have tilbragt tid på landsholdets bænk under EM.

- Vi har haft en anden kombination af spillere på banen, og det har også virket, men med den energi, Kasper har opsparet, var det bare ment til, at han skulle lykkes her på Johan Cruijff Arena.

- Hans første kasse var en vanvittig afslutning. Det var en kongepræstation af Kasper, siger landstræneren.

Kasper Dolberg står nu noteret for ti mål på det danske fodboldlandshold.

Danmarks øvrige to mål mod Wales blev sat ind af Joakim Mæhle og Martin Braithwaite i slutminutterne.