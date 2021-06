Hjulmand: Det ser positivt ud med Robert Skov

Men Hoffenheim-spilleren bliver foreløbig i truppen og skulle som minimum blive klar senere i turneringen, siger landstræner Kasper Hjulmand.

- Det ser positivt ud med Robert. Vi fik taget endnu et billede (skanning, red.), og selv om det var et virkelig slemt vrid, så sidder det et sted, som gør, at vi tror på, at vi kan gøre ham klar.

- Det bliver måske for tæt på med den første kamp mod Finland. Vi må se på det de næste par dage, siger Kasper Hjulmand.

Flere spillere uden for EM-truppen på 26 mand står parate, hvis der skulle åbne sig en plads på grund af skader eller andre ting. Men det er ikke aktuelt lige nu.

- Som fremskridtene har været, og med det vi har set på skanningen, ser det positivt ud med at få Robert ind i turneringen - i hvert fald til den anden kamp, siger Kasper Hjulmand.

Danmark kan indtil fredag vælge at skifte Robert Skov ud med en anden spiller.

- Hvis der kommer en anden melding de næste par dage, så må vi se på det.

- Hvis det forandrer sig, således at prognosen lige pludselig bliver længere i løbet af de næste par dage, og jeg får at vide af medicinstaben, at det varer to uger, så skifter vi, siger han.

Ud over Robert Skov er der ingen andre problemer i truppen. Christian Nørgaard og Andreas Skov Olsen, som har været på skånekost på grund af småskavanker og slid, er begge helt klar igen.

- Nørgaard og Andreas Skov træner fuldt med igen. Der er ikke noget på nogen af de andre, så på den måde ser det fint ud, siger Hjulmand.