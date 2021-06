Hjulmand: Det er sundt at møde de bedste før EM

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand ser onsdagens testmodstander, Tyskland, som en bejler til at vinde sommerens EM-slutrunde, og derfor er tyskerne en helt ideel modstander for Danmark i EM-optakten.

- Det er en topmodstander, vi skal op imod. Da vi fik muligheden for at møde Tyskland, synes jeg, det var en rigtig god mulighed for at møde topkvalitet.

- Allerede i den anden EM-kamp skal vi møde en af de store favoritter i form af Belgien, og nu får vi lidt af den samme kvalitet at se her.

- Det tyske hold er for mig en af favoritterne til at vinde EM, og vi går selvfølgelig ind til kampen med alt, hvad vi har, og vi vil forsøge at vinde den, men også teste nogle nye konstellationer undervejs i kampen, siger Kasper Hjulmand.

I sin EM-trup har Kasper Hjulmand fire spillere, som til daglig gør sig i Bundesligaen og derfor kender mange af de tyske spillere.

En af dem er Thomas Delaney, som bakker op om, at Danmark skal møde et hold fra den absolutte elite, selv om tyskerne faktisk er rangeret lavere end Danmark på verdensranglisten.

- Da jeg lige så et billede af det tyske hold hernede i gangen, var der godt nok mange, som har vundet Premier League, Champions League eller det tyske mesterskab. Det er et tophold. Det er noget af det højeste niveau i europæisk fodbold, og det tyske landshold har en voldsom bredde.

- Generelt vil jeg gerne bakke op om, at det er en af EM-favoritterne, vi skal spille imod, og det kan vi også lære noget af, før vi selv skal møde en anden af favoritterne i vores EM-gruppe. Så Tyskland er en rigtig fin modstander for os, siger Thomas Delaney.

De to landshold mødtes senest i 2017 i en 25-årsjubilæumskamp for Danmarks EM-triumf. Ved den lejlighed scorede Christian Eriksen Danmarks mål i 1-1-kampen på Brøndby Stadion.

Fynboen mener, at Tyskland er en optimal modstander til at få Danmark op i EM-gear.

- Det er svært at møde så stærk en modstander som Tyskland, men jeg håber også, at de tænker det samme os. Det bliver en sjov kamp at spille, og det er en god optaktskamp til en hård slutrunde, siger Eriksen.

Testkampen på Tivoli Stadion Tirol begynder klokken 21.