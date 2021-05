Hjulmand: Det er ikke ubetinget fedt med 26 i truppen

Landstræner Kasper Hjulmand mener dog ikke, at det kun er positivt, at han kan få flere med til EM, da der til hver kamp skal sidde tre spillere over, medmindre der er skader eller sygdom.

- Det er ikke ubetinget fedt, at der skal udtages 26 spillere. For de sidste tre mand skal op og sidde på tribunen.

- Hvis man ikke har været i det, så ved man ikke, hvor meget det betyder, siger Hjulmand.

Landstræneren holdt fredag et foredrag for pressen om taktik, EM og andre emner, og til sidst svarede han på spørgsmål fra de fremmødte journalister i Fodboldens Hus i Brøndby.

Et af emnerne var den udvidede trup på 26 spillere, som kan give luksusproblemer. For nogle skal sorteres fra til kampene, da der kun kan være 11 spillere på banen og 12 reserver med på holdkortet.

- Alle vil så gerne være med. Det er så vildt. Det er liv eller død for dem. Det er sådan, de føler det. Det er stor forskel på at skulle spille eller at få at vide: Gå op og sid på tribunen, siger Hjulmand.

Mange af de fravalgte til truppen på 26 mand vil også få besked af Hjulmand. Han vil have en reserveliste med navne, der skal stå klar i tilfælde af afbud.

Truppen udtages tirsdag 25. juni, listen af navne skal sendes ind til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) 1. juni, og Danmarks første EM-kamp er mod Finland 12. juni.

- Jeg kommer til at udtage 26 mand. Og så kommer jeg til at lave en liste over spillere, som skal holde sig klar. Der er en vis sandsynlighed for, at der kan ske ændringer fra 25. maj til 1. juni, hvor truppen skal indsendes.

- Der er stadig kampe og træninger tilbage i sæsonen for klubberne. Og efter 1. juni er der også et stykke tid til den første kamp mod Finland.

- Spillere kan gå i stykker, der kan opstå skader eller sygdom. Så en række spillere skal holde sig klar, og dem taler jeg med, siger Hjulmand.

Når han skal vælge de tre ekstra spillere, sker det ud fra et samlet overblik over truppen, og de steder på banen, han vil have garderinger.

- Først og fremmest er den udvidede trup indført af frygt for corona. Og jeg tænker det som en mulighed for opbakning, hvis ham eller ham er ude. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at der er tre ekstra badebilletter til EM.

- Det er noget med at få det hele til at gå op, hvis nogen er ude. Så det handler om balancen i truppen, og hvor vi skal have den ekstra bredde, siger Hjulmand.

Danmark skal i det indledende gruppespil møde Finland, Belgien og Rusland. Alle tre kampe skal spilles i Parken i København.