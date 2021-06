Hjulmand: Der kommer flere og flere smil og gode minutter

Tirsdag gav Eriksen selv en melding på de sociale medier om, at han har det godt efter omstændighederne, og de positive meldinger fra og om Eriksen gør det muligt for de øvrige spillere og trænere at koncentrere sig om det sportslige.

- Det giver rigtigt meget. Det er uvirkeligt at høre, at han så sidste ti minutter af kampen, siger landstræner Kasper Hjulmand ved tirsdagens presseseance i EM-lejren.

- Det giver endnu et skridt mod, at vi kan samle os. Vi kan koncentrere os mere og mere om fodbold og forberede os til kampen. Vi kan tillade os at fokusere på de følelser, man skal have i en kamp, med god samvittighed. Det betyder alt, at Christian har det godt, siger Hjulmand.

Han fortæller om en mandag, hvor træningen blev bedre og bedre, og efter træningen voksede antallet af gode minutter på hotellet.

Alt sammen, fordi Eriksen har det godt. Staben og spillerne i lejren er løbende i kontakt med Eriksen, og de positive tilkendegivelser fra Eriksen smitter af på alle andre, fortæller landstræneren.

- Minutterne, hvor vi er glade og lettede, kommer der flere og flere af. I dag vil vi tage endnu et skridt, og lige nu er jeg fokuseret på at hjælpe spillerne med at forberede sig på kampen mod et af verdens bedste hold, siger Hjulmand.

Hjulmand understreger, at episoden med Eriksens kollaps ikke bare er noget, man ryster af sig.

- Men det var en god dag i går, og det bliver en endnu bedre dag i dag, siger Hjulmand tirsdag.

Landsholdet træner tirsdag klokken 11 i Helsingør og spiller torsdag klokken 18 mod Belgien i Parken.

Danmark tabte 0-1 til Finland i lørdagens kamp, der blev genoptaget efter en lang afbrydelse.

Efter torsdagens kamp mod Belgien venter Rusland i Danmarks sidste EM-gruppekamp, der spilles mandag i Parken.