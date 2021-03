Hjulmand: Der er et vindue for forandring i Qatar

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand ser mulighed for, at den verserende debat og kritik af VM-værten Qatars forhold til menneskerettigheder kan føre forandringer med sig.

- Jeg synes, at det, jeg oplever i øjeblikket, er meget positivt. Det vigtigste for mig er, at debatten om VM i Qatar ikke må blive skinger, det må ikke blive enten-eller - altså boykot eller ej.

- Lige nu skal vi gøre, hvad vi kan for at sende klare signaler til vores fodboldpolitikere om, at vi skal stå sammen om det her i Europa.

- Der sker et større og større samarbejde i Europa, og vi skal udnytte det hul, som vi bliver vejledt til, at der er i øjeblikket. Der er tydelige tegn på, at der et vindue til at få ændret nogle ting, siger landstræneren.

Ud over ændringer på den korte bane i Qatar, ser landstræneren også debatten som gavnlig i forhold til placering af andre store sportsbegivenheder i fremtiden.

- Historien er jo brolagt med dårlige beslutninger af topsportspolitikere i IOC (Den Internationale Olympiske Komité) og i Fifa (Det Internationale Fodboldforbund), og vi må kræve, at det ikke skal ske i fremtiden.

- Fremtidige beslutninger omkring værtskaber skal blandt andet baseres på menneskerettigheder, men også de 17 verdensmål, som FN har besluttet skal sørge for, at verden bliver et bedre sted for vores børn, end den er i dag, siger Hjulmand.

Ved at følge den devise håber han, at fremtidige danske landsholdsspillere slipper for at forholde sig til sportspolitiske beslutninger, de ikke har haft indflydelse på.

- Værtskaber skal forhåbentlig filtreres, sådan at de bliver lagt nogle steder, hvor vi som udøvere kan gøre og koncentrere os om de ting, vi brænder for.

- Fodbold er den største sociale platform i verden, og den handler om at samle mennesker på kryds og tværs af landegrænser og religion. Fodbolden kan samle og begejstre, og det er det, vi er her for, og det er det, vi elsker.

- Så vi håber ikke på, at vores fremtidige landsholdsspillere kommer til at stå i en lignende situation, siger Kasper Hjulmand.

De danske landsholdsspillere vil ikke ud med, hvordan søndagens markering kommer til at foregå i praksis.

Det hollandske fodboldlandshold har også varslet en aktion rettet mod VM i Qatar, og ifølge DBU er der et samarbejde mellem de danske og hollandske spilleres aktion. Hollænderne spiller allerede lørdag aften og kan derfor måske give en forsmag på den danske aktion.

Tidligere har de norske og tyske landsholdsspillere brugt åbningen af kvalifikationen frem mod VM i Qatar til at markere, at de ønsker forandringer i ørkenstaten.