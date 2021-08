Hjulmand: Bindegalt tidspunkt at lukke transfervindue

For stod det til ham, burde vinduet være lukket for en måned siden, inden de fleste ligaer tog hul på den nye sæson. I stedet risikerer han at råde over spillere, der har tankerne et andet sted end på landsholdet.

For det kan være svært for en spiller at tænke på de kommende VM-kvalifikationskampe mod Skotland, Færøerne og Israel, hvis spilleren ikke ved, hvilken klub han spiller for på den anden side af landskampene.

- Jeg er stadig bekymret for, at der kommer flere klubskifter. Jeg synes, det er fuldstændig bindegalt, at der er et transfervindue, som lukker nu.

- Hvorfor lukker man ikke transfervinduet lang tid før? Det er alligevel i den sidste uge, at tingene sker. Jeg har altid syntes, at transfervinduet skulle lukke 1. august.

- Jeg synes åbenlyst, at det vil være bedst for alle, hvis transfervinduet lukker, inden turneringerne går i gang. Der sker ikke så meget i de første uger, og så i den sidste uge sker der rigtig meget. Det samme ville ske, hvis man lukkede vinduet 1. august, det ville bare ske noget før, siger Kasper Hjulmand.

Han har kunnet se, hvordan en lang række landsholdsspillere, heriblandt nøglespillere som Jannik Vestergaard og Thomas Delaney, har skiftet klub i løbet af sommeren.

Skulle endnu en spiller stå foran et skifte i løbet af tirsdagen, kan det spolere forberedelsen til onsdagens VM-kvalifikationskamp mod Skotland.

- Selvfølgelig kan det ende med at ødelægge nogle forberedelser. Jeg kan risikere at skulle undvære en spiller eller to, fordi de kan stå foran et karriereforandrende skifte.

- Bare det, at nogen tænker på, hvor de spiller fra på onsdag, kan være forstyrrende, for det betyder helt vildt meget for spillerne og afgør, hvor deres familier skal bo, siger landstræneren.

Han vil ikke stå i vejen for, at en spiller kan rejse ud til et lægetjek hos en ny klub, men han påpeger også, at et lægetjek potentielt kan foregå i landsholdslejren.