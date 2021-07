Hjulmand: Bakus varme kan påvirke taktik i kvartfinale

Derfor kan varmen meget vel være med til at diktere kampbilledet og sætte et præg på Danmarks tilgang til kvartfinalen, fordi det vil være vanskeligere at lave eksempelvis hårdt genpres mange gange i løbet af kampen.

- Det har lidt at sige, at man spiller kampen i så meget varme.

- Vi ved, at det rent taktisk godt kan betyde noget, når man tænker på, hvordan vi forventer, at kampen rent taktisk vil forløbe.

- Vi kommer måske til at spille lidt mere i staccato forstået på den måde, at vi hamrer igennem i nogle korte, hurtige sekvenser, men at vi også har perioder, hvor vi slapper lidt mere af med bolden.

- Varmen kan også få betydning for, hvornår udskiftningerne vil falde, hvis det er en meget tæt kamp, og man kan se, at der er en risiko eller chance for, at den skal i forlænget spilletid, siger Kasper Hjulmand.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har en fastsat grænse, som siger, at der skal være 32 grader i banehøjde, uanset om der er sol eller skygge, før der må afholdes en vandpause midt i halvlegene. Temperaturen måles under opvarmningen, og der tages ikke hensyn til luftfugtighed.

Uanset om kampen formelt afbrydes kortvarigt eller ej, kommer det danske fodboldlandshold til at have stort fokus på, at spillerne får nok at drikke.

- Vi forbereder os på varmen ved, at vi har alle fysiologiske informationer til rådighed, og vi har tilknyttet eksperter, der ved alt om væskebalance og sådan nogle ting, siger Hjulmand.

Det var dog langtfra Baku-vejrforhold, der prægede Danmarks træning onsdag, da det stod ned i stænger i Helsingør. Også torsdagens træning risikerer at blive med dryp fra oven.

Efter torsdagens træning og frokost flyver landsholdet til Baku og når at være i Aserbajdsjan med cirka to døgn til kampen.

Når kampen begynder på lørdag klokken 20 i Baku, er klokken 18 i Danmark.