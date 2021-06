Hjulmand: At undgå corona er konkurrenceelement ved EM

Det er et skrækscenarie, som landstræner Kasper Hjulmand frygter, og han ærgrer sig over, at de to nationer lige nu er ramt af to smittetilfælde hver.

- Jeg er bekymret for, at det ruller. Jeg er bekymret for svenskerne og spanierne, hvis der bliver ved med at rulle smittetilfælde ind.

- Det er bare ærgerligt. Vi vil helst have et EM, hvor de bedste er med under de bedste forhold og træninger. De bedste spillere skal spille for alle hold, siger Hjulmand.

De kedelige svenske og spanske nyheder holder Hjulmand fast i, at Danmark i øjeblikket håndterer det godt med indtil videre nul smitte i landsholdslejren i Helsingør.

- Det er en reminder om, at det ikke er ovre, og hvor skrøbelige tingene er. Vi har været meget restriktive over for spillerne og sagt, at vi kører denne boble, som vi har gjort de andre gange også.

- Jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at det er det rigtige, vi gør, siger Hjulmand.

At undgå at blive ramt af corona er en vigtig del af forberedelsen og optimeringen ved EM ifølge træneren.

- Det er et konkurrenceelement i en slutrunde, at vi ikke bliver ramt af det skidt.

- Der er nogle, der er vaccinerede, så de har mindre bekymringer. Jeg er sgu bekymret for de trupper, hvor det kan begynde at rulle med tilfælde, siger Hjulmand.

Tidligere har Hjulmand kritiseret, at Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, ikke skaffede vacciner til alle nationer før EM i lighed med ordningen ved OL, som Den Internationale Olympiske Komité, IOC, stod for.

Uefa forklarede tirsdag over for Ritzau, hvorfor forbundet ikke valgte at gøre som IOC.

- At tilbyde vacciner til alle hold var noget, der blev overvejet, men efter en grundig analyse kom Uefa til den konklusion, at det ikke kunne lade sig gøre ud fra et organisatorisk, men også etisk synspunkt, eftersom vaccination af de højest prioriterede grupper fortsat er vigtigere end alt andet.

- Og udrulningen af vaccinerne samt tilgængeligheden for hele befolkningen i de forskellige lande ville ikke være nået så langt, når EM skulle starte, skrev Uefa.

Hjulmand kvitterer for Uefas svar, men han tillader sig at stille spørgsmål ved beslutningen.

- Jeg synes, det er fair nok. Jeg synes også, det er rart, at Uefa svarer.

- Jeg kan godt forstå det, hvis der er befolkningsgrupper i nogle af de lande, som deltager i europamesterskaberne, hvor der stadig er grupper af særligt udsatte, ældre eller sårbare, som stadig ikke har fået en vaccine.

- I de tilfælde er det en fair iagttagelse, siger Hjulmand.

Sådan er billede dog ikke i store dele af Europa, hvor vaccinationerne i de fleste lande har været i gang længe.

- Det er så små mængder (ved EM), hvis man kigger på det store billede. Langt de fleste steder har vaccineret dem, der er ekstra udsatte.

- Der er ingen af os, som vil modtage en vaccine, hvis den blev taget fra en, som havde mere brug for den end os.

- Det er ikke der, vi er. Jeg havde håbet, at vi havde gjort det på samme måde som IOC, fordi vi er så langt i vaccineprogrammet i vores del af verden, insisterer Hjulmand.