Hjerteoperation holder Bayern-stjerne ude i to uger

Coman blev indskiftet i Bayerns 3-0-sejr over Barcelona onsdag. Dagen efter var han under kniven.

Bayern Münchens franske landsholdswing Kingsley Coman må holde pause fra fodboldbanen efter at være blevet opereret i hjertet.

Sagen er dog ikke mere dramatisk, end at Coman forventes at være på banen igen om to uger.

- Han har et mindre problem med hjerterytmen. Kortvarigt manglede han luft, og derfor besluttede vi os for at gennemføre operationen, siger Bayern Münchens træner, Julian Nagelsmann.

Allerede i næste uge kan den 25-årige franskmand genoptage træningen med høj puls.

Han forventes at være i spil til et comeback på Bayerns hold midt i oktober, når den kommende landsholdspause er overstået.

- Tirsdag begynder han konditionstræningen og vil ikke være ude i mere end halvanden eller to uger. Det er ikke så alvorligt. Det er et problem, mange har. Han har det godt og har ingen smerter, lyder det fra Nagelsmann.

Kingsley Coman har spillet i Bayern München siden 2015 og er noteret for i alt 204 kampe og 41 mål for den sydtyske storklub.

Uden Coman på holdet skal Bayern lørdag eftermiddag møde Bochum i den tyske Bundesliga.