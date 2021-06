Hjertelæge: Pacemaker behøver ikke begrænse Eriksen

Det behøver ikke begrænse Christians Eriksens liv som fodboldspiller, at han skal have indopereret en avanceret pacemaker.

- Det at have en pacemaker er ikke i sig selv noget, der begrænser den fysiske aktivitet. Heller ikke hvis man dyrker professionel idræt, siger hun.

Torsdag har Dansk Boldspil-Union (DBU) meddelt, at Christian Eriksen skal have indopereret en avanceret pacemaker, en ICD-enhed.

Det er konklusionen, efter at Eriksen fik hjertestop i kampen mod Finland i lørdags og siden har været indlagt til undersøgelser på Rigshospitalet.

Pacemakeren skal mindske risikoen for fremtidige hjertestop.

- Når man har valgt at give en pacemaker eller en ICD-enhed, er det, fordi man ikke kan udelukke, at han kan få hjertestop en anden gang igen, siger Anne Kaltoft.

Det er et relativt lille indgreb, fortæller hun.

- Jeg synes, det er vigtigt, at man ikke får dramatiseret indgrebet, da det er et relativt lille indgreb at få indopereret en pacemaker.

Hun mener i stedet, at det er vigtigt at se på, hvad det er for en sygdom, der i første omgang fik Christian Eriksens hjerte til at stoppe, før man kan sige noget om hans fremtid som professionel idrætsudøver.

- Det kommer an på, hvilken sygdom der ligger bag, siger Anne Kaltoft.

Hun understreger, at hun ikke kan udtale sig om den konkrete sag eller om Christian Eriksens form.

Det er endnu ikke meldt ud, hvad der præcist fik midtbanespilleren til at kollapse.

Han fik livreddende hjertebehandling på banen og kom til bevidsthed, inden han blev kørt til undersøgelser på hospitalet.