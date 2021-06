Hjertelæge: Eriksen havde perfekte hjertetest i Tottenham

Mens en samlet fodboldverden afventer nyt om, hvad der var årsagen til stjernens kollaps, fortæller en hjertelæge, at der ingen tegn var på hjerteproblemer, da Eriksen spillede for Tottenham fra 2013 til 2020.

Men professor i kardiologi Sanjay Sharma fra St. George's University i London, der testede Tottenham-spillere, nåede at blive bekymret for, at han havde overset noget.

- Jeg tænkte: "Åh Gud. Er der noget, vi ikke har set?" Men jeg har været tilbage i alle testresultaterne, og alt ser perfekt ud, siger Sanjay Sharma til The Mail on Sunday ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Fra den dag vi skrev kontrakt med ham, var det mit job at screene og teste ham hvert eneste år. Og hans test frem til 2019 var helt normale. Der var ingen åbenbare, underliggende hjertefejl. Det kan jeg stå inde for, fordi jeg stod for undersøgelserne, siger Sanjay Sharma.

Han har ikke haft ansvaret for at undersøge Eriksen siden begyndelsen af 2020, hvor Eriksen skiftede til den italienske klub Inter.

Eriksen blev efter hjertemassagen på grønsværen i Parken indlagt på Rigshospitalet, hvorfra det senere blev oplyst, at hans tilstand var stabil.

Derefter tog spillerne en beslutning om at spille kampen til ende mod Finland. Den blev afbrudt efter 42 minutter, og efter en længere pause blev den altså færdigspillet. Finland vandt 1-0 på et mål i anden halvleg.