Hjertefejl tvinger svensk målmandsikon af isen

- Jeg kommer ikke til at slutte mig til Washington Capitals i denne sæson. Efter mange test og samtaler er det kommet frem, at en hjertefejl forhindrer mig i at træde ud på isen, skriver Lundqvist.

Den nu 38-årige målmand forlod efter sidste sæson New York Rangers, hvor han havde været på kontrakt i 15 år.

Washington Capitals stod klar med en etårig aftale, der gjorde Lundqvist til holdkammerat med navne som Alexander Ovechkin, landsmanden Nicklas Bäckström og danske Lars Eller.

Men man kommer altså ikke til at se ham på isen i Washington-dragten. Lundqvist finder det for risikabelt at spille ishockey, inden han er blevet helbredt for hjerteproblemet.

- Nyheden er meget svær at sluge, men efter de seneste testresultater tidligere på ugen vidste vi, at der kun var én vej at gå, skriver Henrik Lundqvist.

Målmanden var med til at vinde OL-guld i Torino i 2006 og vandt 11 år senere verdensmesterskabet med "Trekronor" ved VM i Tyskland.