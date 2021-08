Hjertebanken vækkede Axelsen: Medalje betyder vildt meget

Viktor Axelsen er klar til OL-finalen i badminton efter en forholdsvis sikker sejr i to sæt over turneringens store overraskelse fra Guatemala, Kevin Cordón, med 21-18, 21-11.

- Jeg tror aldrig, at jeg har været så spændt inden en kamp. Jeg vågnede op i nat med hjertebanken - uden at lyde alt for dramatisk - og kunne ikke sove.

- Jeg vidste, at det var en kæmpe chance, og man skal kunne vinde, når det er sådan her, og det kunne jeg og i to sæt, og rimelig overlegent i andet sæt. Det var ikke kønt, men det var nok, siger Viktor Axelsen.

Han fik en nervøs start på kampen, og modstanderen fulgte godt med i næsten hele første sæt og førte blandt andet med 16-14, inden fynboen fik overtaget.

- Da jeg lavede et par fejl på baglinjen, blev jeg lidt mere spændt, men jeg fandt en måde at løse det på. Men stor respekt til Kevin, der har fulgt sin stil hele vejen igennem, men jeg er eddermame glad for, jeg fik ham stoppet, siger danskeren.

Nu er Axelsen sikker på mindst sølv, men det har han ikke tænkt sig at nøjes med i mandagens finale.

- Det betyder helt vildt meget. Jeg fik bronze i Rio, og nu er jeg sikker på mindst sølv, men jeg tror, at jeg vinder guld i morgen. Jeg tror 120 procent på mig selv. Jeg står i en fantastisk position med en drengedrøm, der går i opfyldelse.

- Jeg er så afslappet nu. Man er altid spændt, når man går ind til en finale, men jeg er i en OL-finale nu, og det er en 50/50-kamp.

- Man får ikke de chancer særligt ofte, men jeg har taget den, og jeg er slet ikke færdig endnu. Jeg har erfaring, som jeg kan bruge, og en masse selvtillid, så jeg glæder mig bare, lyder det fra Axelsen.