Hjernerystelser kan true ivrige ryttere

Forinden havde cykelrytteren slået hovedet i et styrt. Det kostede en hjernerystelse, der først blev konstateret efter etapen. For i sin iver efter at blive i løbet kom han tilbage på cyklen.

Her cyklede han en håndfuld kilometer, før han blev stoppet. Senere kom diagnosen: hjernerystelse.

Danskeren havde ikke vist tegn på det efter styrtet, forklarer sportsdirektør hos Uno-X Christian Andersen.

- Han skulle selvfølgelig ikke køre, hvis vi vidste det. Men det var ikke tydeligt, at der var noget, lyder det fra sportsdirektøren.

Mens den forsvarende vinder af det danske etapeløb kunne tage den med ro ind mod målbyen, må andre træde hårdt i pedalerne, når de efter et styrt sætter sig i sadlen.

Sidste år kørte franskmanden Romain Bardet i omegnen af 90 kilometer med en hjernerystelse i Tour de France.

Og i denne sommers rundtur i Frankrig var det Søren Kragh Andersen, som efter en tur ud over en skrænt fik hjernerystelse. Det opdagede DSM-holdet først efter at have fulgt hans tilstand natten over.

Han sluttede som næstsidste mand på etapen og stillede ikke til start dagen efter.

- Det er kulturen i cykling. Du skal krydse stregen for at se, om du kan starte igen dagen efter. Det er lidt den gamle skole, der sidder i os. Det er godt, vi har lægerne efter løbet, der kan tage beslutningen, om man skal køre videre, siger Søren Kragh.

Men i visse tilfælde kan det være forbundet med stor fare for både personen selv og resten af feltet, hvis en rytter kører videre med en hjernerystelse.

Det forklarer Jens Hinder, der er læge på World Tour-holdet Trek.

- Det kommer an på, om den er alvorlig eller ej. Hvis det er en lille hjernerystelse, får man symptomer som hovedpine. Bliver man svimmel, kan det være farligt. Så kan der opstå endnu et styrt, og så kan alt ske, siger han.

Hovedskader kan sætte deres spor i lang tid, påpeger han.

- Jeg har oplevet, at flere har haft problemer i seks måneder og op til et år.

Grundigere undersøgelser i vejsiden ville givetvis afsløre nogle de hjernerystelser, som ikke er til at identificere øjeblikkeligt. Men det er der sjældent tid til, påpeger Søren Kragh.

- Der er en tidsgrænse og alt muligt. Jeg tror, at reglerne er gode, og forholdene er sikre for os. Der er læger, der tager stilling til problemet, siger han.

Læger er dog ikke nødvendigvis i nærheden, når en cykelrytter er ilde tilredt.

- Nogle gange er lægen ikke i holdbilen. I de store løb er der altid en læge i nærheden af feltet, og så vil vi altid gerne have nogle læger i holdbilerne. Hvis der sker noget, holder man ikke kun øje med rytterne på ens eget hold, forklarer Trek-lægen.

I december 2020 offentliggjorde Den Internationale Cykelunion (UCI) en ny protokol for håndteringen af hjernerystelser. Her fremgår det blandt andet, at sportsdirektører og mekanikere skal klædes på til at lede efter tegn på hjernerystelse.

Eksempelvis om en rytter er omtumlet, taler usammenhængende, har synsforstyrrelser eller problemer med balancen.

Ifølge Jens Hinder er erfaringen dog afgørende for, hvor svært det er at identificere en hjernerystelse.

Og selv med en læge i umiddelbar nærhed af den uheldige cykelrytter kan det være vanskeligt at vurdere.

- Nogle gange kan man ikke se det. Man kan ikke bebrejde lægerne, for der er et helt system, hvor der er pres på. Rytterne vil gerne fortsætte, og måske er det 1. etape i en grand tour. Så er det svært at sige, at de skal stoppe med det samme på grund af en hjernerystelse, siger han.

Niklas Larsen måtte opgive at stille til start på 2. etape af PostNord Danmark Rundt.

Holdet fortryder ikke, at sølvvinderen fra OL i Tokyo kortvarigt fik grønt lys til at rulle videre efter sit voldsomme styrt.

- Løbslægen var der. Niklas kørte stille og rolig ind mod mål og fik ikke pulsen op. Han fik stærk besked på, at han bare skulle køre stille og roligt, siger Christian Andersen.